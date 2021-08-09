1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Partili vekilden Belediye başkanına 'hakaret' davası

AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, parti binasında düzenlediği basın toplantısında Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu hakkında hakaret davası açacağını söyledi. Milletvekili Kendirli, "Senin adına suç duyurusunda bulunacağım. Şahsım adına yaptığın iftiralardan dolayı ben kanun önünde hakkımı arayacağım. Bana o kadar çok özür borçlusun ki..."dedi.
09 Ağustos 2021 16:04
+Aa- Yazdır
AK Partili vekilden Belediye başkanına 'hakaret' davası

AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısına Milletvekili Mustafa Kendirli ile birlikte Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik ve parti yöneticileri katıldı. Milletvekili Mustafa Kendirli, Bağbaşı TOKİ alanının gecikmesi ile alakalı bilgiler verdikten sonra TOKİ'nin evrak eksiklerini tespit ettiğini ve evrakları belediye ulaştırdığını söyledi. TOKİ Bağbaşı bölgesinde mağduriyet olduğunu aktaran Kendirli, "Biran evvel vatandaşlarımızı evlerine oturtalım. Belediye tarafından bana atılan mesajı TOKİ Başkanına attım. TOKİ Başkanı bana dönüş yaptı. 'Türkiye'nin hiçbir bölgesinde TOKİ harç ödemiyor. TOKİ harç ödemelerinden muaf, harçları bizi zorlamak için yapıyorlar' söyleminde bulundu. Bu söylem üzerine Selehattin Ekicioğlu'nu aradım. Başkan bana, 'TOKİ yetkilileri ile görüştüklerini evrakların bir çoğunun tamamlandığını ama harçları alacaklarını' beyan etti. Bizim sözümüzü yere düşürmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Başbağı TOKİ bölgesinde Belediye Başkanı Selehattin Ekcioğlu'nun 'Milletvekilimiz Kırşehir Halkının oylarıyla seçildi. Vatandaşın işlerini takip etsin diye. Kendisine köşe başı arsa takip etsin diye oy verilmedi' söylemi üzerine suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Vekil Kendirli, "Şahsım adına yaptığın iftiralardan dolayı suç duyurusunda bulunacağım. Benim adıma söylediğin yalanlardan dolayı. Kanun huzurunda hakkımı arayacağım. O kadar çok özür borçlu ki aslında bana sizden artık ben özür de beklemiyorum. Yaptığınız her iftirayı mahkemeye taşıyacağım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Belediye Başkanı Ekicioğlu ise TOKİ Bağbaşı konutlarının teslim sürelerinin gecikmesi ile alakalı yaptığı halk bilgilendirmesinde "Biz engel değiliz. Bölgeye asfalt yapılmasına biz yardımcı olduk. Sizlere sunduğumuz destek ile TOKİ işleri hızlandırdı. Sanki mağdurları değil de müteahhiti savunur gibi eksik evrak ile iskan ver diyor. Kusura bakmayın ben müteahhitten yana değilim. TOKİ tespitlerinde 39 kalemde eksikler var. TOKİ belediyeye 600 bin borç var ben üstleniyorum diyor o zaman öde. Bir yıl olmasına rağmen bölgede gerekli tüm ödeme ve eksik evrak işlemleri yapılmış o bölgeyi engellemiyoruz da Bağbaşı TOKİ bölgesini mi engelliyoruz?" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
09 Ağustos 2021 18:16		 Ömer Çelik: Türkiye, hiç kimsenin göçmen kampı değil
09 Ağustos 2021 17:55
CHP'den Mehmet Şimşek açıklaması: Allah akıl fikir versin
09 Ağustos 2021 17:41		 Türkiye, Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı gönderecek
09 Ağustos 2021 17:28
Şamil Tayyar: Memur ve işçi için kesenin ağzı açılmalıdır!
09 Ağustos 2021 15:30		 'Bu yılın fındık fiyatı en az 35 lira olarak açıklanmalıdır'
09 Ağustos 2021 14:24
Erdoğan'ın görev onay desteği muhalefette arttı
09 Ağustos 2021 13:31		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olimpiyat mesajı
09 Ağustos 2021 11:34
Selvi: Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na 'aday olmayacağını' iletti
09 Ağustos 2021 10:18		 Ak Parti MYK toplantısında 2 önemli gündem masada
09 Ağustos 2021 07:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:03 - PTT Sultanbeyli Müdürü yaralandığı kazada ailesini kaybetti18:55 - Bağcılar'da 9 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı tutuklandı18:51 - Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden tıp öğrencisi defnedildi18:44 - Taziyeye giden aynı aileden 30 kişi, koronavirüse yakalandı18:42 - Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı18:35 - THY, yangınlarla mücadele için iki helikopter kiraladı
18:28 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:20 - Emekli öğretmen hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybetti18:16 - AK Parti MYK toplantısı sona erdi18:05 - Kaş'ta orman yangını çıktı18:04 - Otogaza büyük zam18:03 - Balıkesir'deki otobüs kazasında şoförün mesajları ortaya çıktı
17:55 - Ömer Çelik: Türkiye, hiç kimsenin göçmen kampı değil17:44 - Geçen yıl zarar eden BioNTech, bu yılın ikinci çeyreğinde kar açıkladı17:41 - CHP'den Mehmet Şimşek açıklaması: Allah akıl fikir versin17:33 - Kayseri'de 80 bin kişi ikinci doz aşıya gelmedi17:29 - Şehit olan Özel Harekat polisi Veli Kabalay'ın kanı yerde kalmadı
17:28 - Türkiye, Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı gönderecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
5 kamu kurumu toplamda 213 personel almak için ilana çıktı
'Şentop' ailesi, sınavlarda ailecek ilk 100'deler
Manavgat'ta yanmayan tek yer Belediye Başkanı'nın villası!
Şamil Tayyar: Memur ve işçi için kesenin ağzı açılmalıdır!
Ak Parti MYK toplantısında 2 önemli gündem masada
Balıkesir'deki otobüs kazasında şoförün mesajları ortaya çıktı
'Altın'da psikolojik harp!
Danıştay'dan, Rektör ve Genel sekreter için mobbingden lüzum-u muhakeme kararı
Otogaza büyük zam
Sözleşmeli bilişim personeline rekor ücret! Brüt 43.864 TL
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kararlılık 3
kaş yapayım derken göz çıkarmak 1
II.MAHMUT 1
varlığı dert yokluğu yara 3
online durumu açmak 1
Türkiye'de eğitimin artık albenisini kaybetmesi 4
meşale söndü 1
ayakkabı 2
Savaşın efsaneleri 1
34 dv 000 1
SON İLANLAR
Eskişehir Çifteler Belediyesi geçici işçi alacak
Kastamonu Abana Belediyesi geçici işçi alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alacak
Doğanyurt Necdet Ruhi Aygün Öğretmenevi işçi alacak
Adıyaman Çakırhüyük Belediyesi işçi alacak
Halkbank banko hizmetleri asistanı alacak
Tarım Kredi Koop. Ankara ve Kayseri Bölge Birliklerine 83 personel alacak
TEİAŞ 101 işçi almak için ilana çıktı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 5 bilişim personeli alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam