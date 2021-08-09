1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yoğun bakım doluluk oranı arttı; yeni tehlike Kolombiya varyantı

Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Kurban Bayramı sonrası covid yoğun bakım ünitesi ve pandemi servislerinde yoğunluk yaşandığını belirterek, "Özellikle yatan hastaların yüzde 80'den fazlası aşılanmamış" dedi. Şu andaki virüsün önemli bir kısmının Delta varyantı olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, muhtemelen bundan sonraki beklenenin Kolombiya varyantı olduğunu söyledi.
09 Ağustos 2021 16:12
+Aa- Yazdır
Yoğun bakım doluluk oranı arttı; yeni tehlike Kolombiya varyantı

AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Kurban Bayramı sonrası pandemi servisi ve covid yoğun bakım ünitesinde yoğunluk yaşandığını aktardı. Koronavirüs vaka artışı nedeniyle AÜ Hastanesi'nde yatak kapasitesinin artırıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın, covid yoğun bakım ünitesi yataklarının dolduğunu söyledi. Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 80'inden fazlasının aşılanmamış olduğunu aktaran Prof. Dr. Yalçın, aşılanma hızının arttırılması gerektiğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Yalçın, "Dolu yoğun bakımdaki en dikkat çekici özellik, yatan hastaların yüzde 80'den fazlası aşılanmamış. Son zamanda dikkat çeken önemli hususlardan biri de hamilelerin olması. Pandemi servisinde yatan hastaya bakıldığında da yüzde 60'larda bir aşılama oranı var ama bu da düşük. Dolaysıyla aşılama oranlarının artmış olması yoğun bakıma yatışı veya hasta olma potansiyelini düşürüyor. Bu nedenle aşılamayı hızlı bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

SIRADAKİ KOLOMBİYA VARYANTI

Son 15- 20 gün içinde aşılama oranın azaldığını belirten Prof. Dr. Yalçın, şunları kaydetti:

"Aşılamayı artırmamız gerekiyor. Bunu yapamadığımız takdirde değişik yeni varyantlarla birlikte sıkıntının daha da artacağını düşünüyoruz. Şu andaki virüsün önemli bir kısmı Delta varyantı ama yeni verilerde Kolombiya adında yeni varyantın da bazı ülkelerde toplu olarak ciddi sıkıntı yarattığı ifade ediliyor. Muhtemelen bundan sonra beklenen Kolombiya varyantı diye düşünülebilir. Şu anki verilere göre çok az kişilerde görülmüş ama biraz daha sıkıntılı görünüyor ve daha ağır seyreden veriler var. Aşılanmış kişiler altta yatan farklı hastalıklar olsa bile hastalığı hafif geçiriyorlar. Yoğun bakıma kadar gitmesine ve entübe edilmesine gerek kalmıyor."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden tıp öğrencisi defnedildi
09 Ağustos 2021 18:51		 Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz hayatını kaybetti
09 Ağustos 2021 17:07
Hesabına yanlışlıkla yatırılan 28 bin avroyu sahibine iade etti
09 Ağustos 2021 16:09		 Bakan Fahrettin Koca'dan Hakkari'ye 'aşı' teşekkürü
09 Ağustos 2021 15:59
Yoğun bakımda kovid tadvisi görenlerden yüzde 95'i aşısız
09 Ağustos 2021 15:45		 Turkovac aşısı İngiliz varyantına karşı yüzde 100 etkili
09 Ağustos 2021 15:36
Balıkesir'deki motosiklet kazasında ölen zabıta memurunun cenazesi defnedildi
09 Ağustos 2021 15:25		 Mersin ve Adana çevresi için sağanak uyarısı
09 Ağustos 2021 15:03
Arkeoloji Müzesi'nde geometri tarihini değiştirecek tablet
09 Ağustos 2021 13:27		 Bahçeli: Üniversite baraj puanları düşürülsün
09 Ağustos 2021 13:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:03 - PTT Sultanbeyli Müdürü yaralandığı kazada ailesini kaybetti18:55 - Bağcılar'da 9 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı tutuklandı18:51 - Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden tıp öğrencisi defnedildi18:44 - Taziyeye giden aynı aileden 30 kişi, koronavirüse yakalandı18:42 - Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı18:35 - THY, yangınlarla mücadele için iki helikopter kiraladı
18:28 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:20 - Emekli öğretmen hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybetti18:16 - AK Parti MYK toplantısı sona erdi18:05 - Kaş'ta orman yangını çıktı18:04 - Otogaza büyük zam18:03 - Balıkesir'deki otobüs kazasında şoförün mesajları ortaya çıktı
17:55 - Ömer Çelik: Türkiye, hiç kimsenin göçmen kampı değil17:44 - Geçen yıl zarar eden BioNTech, bu yılın ikinci çeyreğinde kar açıkladı17:41 - CHP'den Mehmet Şimşek açıklaması: Allah akıl fikir versin17:33 - Kayseri'de 80 bin kişi ikinci doz aşıya gelmedi17:29 - Şehit olan Özel Harekat polisi Veli Kabalay'ın kanı yerde kalmadı
17:28 - Türkiye, Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı gönderecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
5 kamu kurumu toplamda 213 personel almak için ilana çıktı
'Şentop' ailesi, sınavlarda ailecek ilk 100'deler
Manavgat'ta yanmayan tek yer Belediye Başkanı'nın villası!
Şamil Tayyar: Memur ve işçi için kesenin ağzı açılmalıdır!
Ak Parti MYK toplantısında 2 önemli gündem masada
Balıkesir'deki otobüs kazasında şoförün mesajları ortaya çıktı
'Altın'da psikolojik harp!
Danıştay'dan, Rektör ve Genel sekreter için mobbingden lüzum-u muhakeme kararı
Otogaza büyük zam
Sözleşmeli bilişim personeline rekor ücret! Brüt 43.864 TL
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muvazene 2
vişne reçeli 1
ismini vermek istemeyen izleyici 1
masterchef 2
gaza gelmek 1
kedi günü 1
Trt spor yıldız 1
0850 ile başlayan numaralar 1
insanları kitaplar gibi düşünün 1
devrilen kale direkleri 1
SON İLANLAR
Eskişehir Çifteler Belediyesi geçici işçi alacak
Kastamonu Abana Belediyesi geçici işçi alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alacak
Doğanyurt Necdet Ruhi Aygün Öğretmenevi işçi alacak
Adıyaman Çakırhüyük Belediyesi işçi alacak
Halkbank banko hizmetleri asistanı alacak
Tarım Kredi Koop. Ankara ve Kayseri Bölge Birliklerine 83 personel alacak
TEİAŞ 101 işçi almak için ilana çıktı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 5 bilişim personeli alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam