Adalet Bakanlığının 4 sınav sonucunu açıklaması bekleniyor
|10 Ağustos 2021 11:06
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Memurlar.net'te geçen hafta yayımlanan haberde, Adalet Bakanlığının 237 kişilik personel alım ilanı sonrasında, başvuruları hala sonuçlandırmadığı belirtilmişti.
Haber sonrasında,, Bakanlığın başka personel alım başvurularını da hala sonuçlandırmadığı yönünde bilgiler bizlere ulaştırılmıştır.
İşte Bakanlığın perosnel alım süreçlerini hala nihayete erdirmediği alımlar
İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı
Sınav İlan Tarihi: 19 Eylül 2020
Yazılı Sınav Tarihi: 22 Kasım 2020
Yazılı Sınav Sonuç Açıklanma Tarihi: 22 Aralık 2020
Mülakat Başlama/Bitiş Tarihleri: 31 Mart 2021 - 14 Haziran 2021
Son Mülakat Günü İtibariyle Mülakat Sonucu Beklenilen Toplam Süre: 56 gün
Hakimlik Sınavı
Sınav İlan Tarihi: 18 Eylül 2020
Yazılı Sınav Tarihi: 21 Kasım 2020
Yazılı Sınav Sonuç Açıklanma Tarihi: 21 Aralık 2020
Mülakat Başlama/Bitiş Tarihleri: 29 Mart 2021 - 14 Haziran 2021
Son Mülakat Günü İtibariyle Mülakat Sonucu Beklenilen Toplam Süre: 56 gün
Yazı işleri müdürlüğü sınavı
Sınav İlan Tarihi: 3 Temmuz 2020
Yazılı Sınav Tarihi: 5 Eylül 2020
Yazılı Sınav Sonuç Açıklanma Tarihi: 5 Ekim 2020
Mülakat Başlama/Bitiş Tarihleri: 1 Mart 2021 - 28 Mayıs 2021
Son Mülakat Günü İtibariyle Mülakat Sonucu Beklenilen Toplam Süre: 71 gün
Mühendis, Tekniker ve Teknisyen Alım Sınavı
Başvuru Tarihi: 23/02/2021 ila 12/03/2021
Son Mülakat Günü İtibariyle sözlü sınava katılacak aday listesi 5 aydır açıklanmmıştır.
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