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Adalet Bakanlığının 4 sınav sonucunu açıklaması bekleniyor

Adalet Bakanlığının ilana çıktığı İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı, Hakim adaylığı, yazı işleri müdürlüğü ile mühendis, tekniker ve teknisyen alım sınavlarına başvuran adaylar, başvuruların sonuçlandırılmasını bekliyor
10 Ağustos 2021 11:06
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Adalet Bakanlığının 4 sınav sonucunu açıklaması bekleniyor

Memurlar.net'te geçen hafta yayımlanan haberde, Adalet Bakanlığının 237 kişilik personel alım ilanı sonrasında, başvuruları hala sonuçlandırmadığı belirtilmişti.

Haber sonrasında,, Bakanlığın başka personel alım başvurularını da hala sonuçlandırmadığı yönünde bilgiler bizlere ulaştırılmıştır.

İşte Bakanlığın perosnel alım süreçlerini hala nihayete erdirmediği alımlar

İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı
Sınav İlan Tarihi: 19 Eylül 2020
Yazılı Sınav Tarihi: 22 Kasım 2020
Yazılı Sınav Sonuç Açıklanma Tarihi: 22 Aralık 2020
Mülakat Başlama/Bitiş Tarihleri: 31 Mart 2021 - 14 Haziran 2021
Son Mülakat Günü İtibariyle Mülakat Sonucu Beklenilen Toplam Süre: 56 gün

Hakimlik Sınavı
Sınav İlan Tarihi: 18 Eylül 2020
Yazılı Sınav Tarihi: 21 Kasım 2020
Yazılı Sınav Sonuç Açıklanma Tarihi: 21 Aralık 2020
Mülakat Başlama/Bitiş Tarihleri: 29 Mart 2021 - 14 Haziran 2021
Son Mülakat Günü İtibariyle Mülakat Sonucu Beklenilen Toplam Süre: 56 gün

Yazı işleri müdürlüğü sınavı
Sınav İlan Tarihi: 3 Temmuz 2020
Yazılı Sınav Tarihi: 5 Eylül 2020
Yazılı Sınav Sonuç Açıklanma Tarihi: 5 Ekim 2020
Mülakat Başlama/Bitiş Tarihleri: 1 Mart 2021 - 28 Mayıs 2021
Son Mülakat Günü İtibariyle Mülakat Sonucu Beklenilen Toplam Süre: 71 gün

Mühendis, Tekniker ve Teknisyen Alım Sınavı
Başvuru Tarihi: 23/02/2021 ila 12/03/2021
Son Mülakat Günü İtibariyle sözlü sınava katılacak aday listesi 5 aydır açıklanmmıştır.
Memurlar.Net
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