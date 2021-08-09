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Triatlon sporcuları için 'Okuldan Sahaya' projesinde pilot üniversiteler duyuruldu

Gençlik ve Spor Bakanlığının üniversiteler ve spor federasyonları iş birliğiyle 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren başlamak üzere uygulamaya koyduğu ''Okuldan Sahaya'' projesinde triatlon sporcuları için pilot üniversiteler belirlendi.
09 Ağustos 2021 16:59
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Triatlon sporcuları için 'Okuldan Sahaya' projesinde pilot üniversiteler duyuruldu

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Antalya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa pilot üniversiteler olacak.

Adı geçen üniversitelerin spor bilimleri fakültesi, beden eğitimi ve spor yüksekokulu antrenör eğitimi bölümüne giriş sınavında triatlon branşı için spor öz geçmişi olan öğrenci adaylarına ilgili bölümün genel kontenjanı içerisinden öncelik/özel kontenjan belirlendi.

Çalışmayla pilot olarak seçilen üniversiteler, gelişme ve istihdam potansiyeli göz önüne alınarak belirlenen branşlarda spor bilimleri fakültesi, beden eğitimi ve spor yüksekokulu antrenörlük eğitimi bölümüne öğrenci kabul ederken spor geçmişine göre ihtiyaç duyulan branşta öncelik ya da genel kontenjan içerisinden özel kontenjan açacak.

Sporcu öğrenci adayları, ilgili üniversitenin sınav süreçlerinden sorumlu olup, pilot belirlenen branştan spor öz geçmişini beyan ettikleri takdirde avantaj sağlanacak.
Anadolu Ajansı
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