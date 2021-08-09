Şehit olan Özel Harekat polisi Veli Kabalay'ın kanı yerde kalmadı

5 KAMU KURUMU TOPLAMDA 213 PERSONEL ALMAK İÇİN İLANA ÇIKTI İçişleri Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TEİAŞ çok ve Tarım Kredi Koop.Ankara ve Kayseri Bölge Birlikleri çok sayıda personel almak için ilana çıktı