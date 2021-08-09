1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye, Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı gönderecek

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Yunanistan'a 2 adet yangın söndürme uçağı göndereceğini açıkladı.
09 Ağustos 2021 17:28
+Aa- Yazdır
Türkiye, Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı gönderecek

Yunanistan'da orman yangınları devam ederken, binlerce hektarlık alan küle döndü. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

2 UÇAK GÖNERİLECEK

Bakanlık, Çavuşoğlu'nun görüşmede Türkiye'nin Yunanistan'daki orman yangınlara destek amacı ile 2 yangın söndürme uçağı göndereceğini açıkladığını aktardı.

Açıklamada, Türkiye'deki orman yangınlarının büyük oranda kontrol altına alındığına dikkat çekilerek, Dendias'ın mevkidaşı Çavuşoğlu'na teşekkür ettiği ifade edildi.

YUNANİSTAN'IN EĞRİBOZ ADASI'NDA YANGIN KONTROLDEN ÇIKTI

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nın (Evia) kuzeyinde geçtiğimiz salı günü başlayan orman yangınları, itfaiye ekiplerinin geç ve yetersiz müdahalesi nedeniyle kontrolden çıktı. Hava ekiplerinin ülkedeki diğer yangınlara müdahale etmesi nedeniyle müsait olmayışı ve çoğu zaman yoğun duman nedeniyle yanan bölgelere ulaşamaması nedeniyle adadaki birçok köy alevlere teslim oldu. Yangınlarda şu ana kadar 2 binden fazla ada sakini tahliye edilirken, evlerini terk etmek istemeyen ada sakinleri ise tüm imkanlarını seferber ederek harekete geçti.

460 BİN DÖNÜMDEN FAZLA ARAZİ KÜLE DÖNDÜ

Ayrıca birçok bölgede yeniden alevlenmelerin yaşanması ve geçtiğimiz günlere göre daha güçlü rüzgarların esmesi nedeniyle durumun kritik olduğu Eğriboz Adası'nda itfaiye ekipleri, alevlerin Artemisio ve Galatsona köylerine ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

Diğer yangın bölgelerinde ise itfaiye ekipleri, müdahale için gerekli suyun tükenmesi nedeniyle geri çekilmek zorunda kalıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, çıkan orman yangınlarında şu ana kadar 460 bin dönümden fazla arazinin yandığı ve 300'den fazla ailenin ise evsiz kaldığı ifade edildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
35 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
09 Ağustos 2021 18:16		 Ömer Çelik: Türkiye, hiç kimsenin göçmen kampı değil
09 Ağustos 2021 17:55
CHP'den Mehmet Şimşek açıklaması: Allah akıl fikir versin
09 Ağustos 2021 17:41		 AK Partili vekilden Belediye başkanına 'hakaret' davası
09 Ağustos 2021 16:04
Şamil Tayyar: Memur ve işçi için kesenin ağzı açılmalıdır!
09 Ağustos 2021 15:30		 'Bu yılın fındık fiyatı en az 35 lira olarak açıklanmalıdır'
09 Ağustos 2021 14:24
Erdoğan'ın görev onay desteği muhalefette arttı
09 Ağustos 2021 13:31		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olimpiyat mesajı
09 Ağustos 2021 11:34
Selvi: Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na 'aday olmayacağını' iletti
09 Ağustos 2021 10:18		 Ak Parti MYK toplantısında 2 önemli gündem masada
09 Ağustos 2021 07:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:03 - PTT Sultanbeyli Müdürü yaralandığı kazada ailesini kaybetti18:55 - Bağcılar'da 9 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı tutuklandı18:51 - Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden tıp öğrencisi defnedildi18:44 - Taziyeye giden aynı aileden 30 kişi, koronavirüse yakalandı18:42 - Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı18:35 - THY, yangınlarla mücadele için iki helikopter kiraladı
18:28 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:20 - Emekli öğretmen hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybetti18:16 - AK Parti MYK toplantısı sona erdi18:05 - Kaş'ta orman yangını çıktı18:04 - Otogaza büyük zam18:03 - Balıkesir'deki otobüs kazasında şoförün mesajları ortaya çıktı
17:55 - Ömer Çelik: Türkiye, hiç kimsenin göçmen kampı değil17:44 - Geçen yıl zarar eden BioNTech, bu yılın ikinci çeyreğinde kar açıkladı17:41 - CHP'den Mehmet Şimşek açıklaması: Allah akıl fikir versin17:33 - Kayseri'de 80 bin kişi ikinci doz aşıya gelmedi17:29 - Şehit olan Özel Harekat polisi Veli Kabalay'ın kanı yerde kalmadı
17:28 - Türkiye, Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı gönderecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
5 kamu kurumu toplamda 213 personel almak için ilana çıktı
'Şentop' ailesi, sınavlarda ailecek ilk 100'deler
Manavgat'ta yanmayan tek yer Belediye Başkanı'nın villası!
Balıkesir'deki otobüs kazasında şoförün mesajları ortaya çıktı
Şamil Tayyar: Memur ve işçi için kesenin ağzı açılmalıdır!
Ak Parti MYK toplantısında 2 önemli gündem masada
'Altın'da psikolojik harp!
Otogaza büyük zam
Danıştay'dan, Rektör ve Genel sekreter için mobbingden lüzum-u muhakeme kararı
Sözleşmeli bilişim personeline rekor ücret! Brüt 43.864 TL
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ümitcan uygur 2
Yaş aldıkça sadeleşmek 1
kaş yapayım derken göz çıkarmak 1
muvazene 2
Kata 1
uzun yol yolculuğu 1
vişne reçeli 1
terminolojiye eklenen yeni ifadeler 1
toplumsal obezite 1
ayakkabı 2
SON İLANLAR
Eskişehir Çifteler Belediyesi geçici işçi alacak
Kastamonu Abana Belediyesi geçici işçi alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alacak
Doğanyurt Necdet Ruhi Aygün Öğretmenevi işçi alacak
Adıyaman Çakırhüyük Belediyesi işçi alacak
Halkbank banko hizmetleri asistanı alacak
Tarım Kredi Koop. Ankara ve Kayseri Bölge Birliklerine 83 personel alacak
TEİAŞ 101 işçi almak için ilana çıktı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 5 bilişim personeli alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam