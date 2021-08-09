Türkiye, Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı gönderecek
|09 Ağustos 2021 17:28
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Yunanistan'da orman yangınları devam ederken, binlerce hektarlık alan küle döndü. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
2 UÇAK GÖNERİLECEK
Bakanlık, Çavuşoğlu'nun görüşmede Türkiye'nin Yunanistan'daki orman yangınlara destek amacı ile 2 yangın söndürme uçağı göndereceğini açıkladığını aktardı.
Açıklamada, Türkiye'deki orman yangınlarının büyük oranda kontrol altına alındığına dikkat çekilerek, Dendias'ın mevkidaşı Çavuşoğlu'na teşekkür ettiği ifade edildi.
YUNANİSTAN'IN EĞRİBOZ ADASI'NDA YANGIN KONTROLDEN ÇIKTI
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nın (Evia) kuzeyinde geçtiğimiz salı günü başlayan orman yangınları, itfaiye ekiplerinin geç ve yetersiz müdahalesi nedeniyle kontrolden çıktı. Hava ekiplerinin ülkedeki diğer yangınlara müdahale etmesi nedeniyle müsait olmayışı ve çoğu zaman yoğun duman nedeniyle yanan bölgelere ulaşamaması nedeniyle adadaki birçok köy alevlere teslim oldu. Yangınlarda şu ana kadar 2 binden fazla ada sakini tahliye edilirken, evlerini terk etmek istemeyen ada sakinleri ise tüm imkanlarını seferber ederek harekete geçti.
460 BİN DÖNÜMDEN FAZLA ARAZİ KÜLE DÖNDÜ
Ayrıca birçok bölgede yeniden alevlenmelerin yaşanması ve geçtiğimiz günlere göre daha güçlü rüzgarların esmesi nedeniyle durumun kritik olduğu Eğriboz Adası'nda itfaiye ekipleri, alevlerin Artemisio ve Galatsona köylerine ulaşmasını engellemeye çalışıyor.
Diğer yangın bölgelerinde ise itfaiye ekipleri, müdahale için gerekli suyun tükenmesi nedeniyle geri çekilmek zorunda kalıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, çıkan orman yangınlarında şu ana kadar 460 bin dönümden fazla arazinin yandığı ve 300'den fazla ailenin ise evsiz kaldığı ifade edildi.
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