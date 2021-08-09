1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Geçen yıl zarar eden BioNTech, bu yılın ikinci çeyreğinde kar açıkladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ikinci çeyrekteki net karı, artan aşı satışlarıyla birlikte 2 milyar 787,2 milyon avro olarak gerçekleşti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 88,3 milyon avro zarar açıklamıştı.
09 Ağustos 2021 17:44
+Aa- Yazdır
Geçen yıl zarar eden BioNTech, bu yılın ikinci çeyreğinde kar açıkladı

BioNTech, 2021'in ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, şirketin nisan-haziran dönemindeki net karı, net gelirlerindeki yükselişle, 2 milyar 787,2 milyon avroya ulaştı.

BioNTech, geçen yılın aynı döneminde 88,3 milyon avro zarar açıklamıştı.

Şirketin yılın ilk yarısındaki karı da 3 milyar 915,3 milyon avroya ulaştı. Şirket, 2020 yılının ilk yarısında 141,7 milyon avro zarar açıklamıştı.

Bion Tech'in, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 41,7 milyon avro seviyesindeki toplam gelirleri 2021'in ikinci çeyreğinde 5 milyar 308,5 milyon avroya çıktı. BionTech'in geçen yılın ilk yarısında 69,4 milyon avro olan toplam gelirleri de bu yılın ilk yarısında 7 milyar 356,9 milyon avroya ulaştı.

Bu yıl yapılan toplam 2,2 milyar dozluk Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden de 15,9 milyar avroluk gelir öngörüldü.

Şirketin ikinci çeyrekte hisse başına karı da 11,42 avroya denk geldi.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 100'ün üzerinde ülkeye 1 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
BM İklim Değişikliği Paneli: İklim değişikliği yaygın, hızlı ve yoğun
09 Ağustos 2021 14:22		 Türk Prenses'in şatosu oldu, tapu kayıtlarına 'İstanbul' diye geçti
09 Ağustos 2021 08:38
ABD, Türkiye'ye 2 yangın söndürme helikopteri gönderiyor
08 Ağustos 2021 23:14		 Diyanet'ten 'umre' açıklaması
08 Ağustos 2021 16:46
NASA, ilanla gönüllü arıyor
08 Ağustos 2021 12:19		 Arabistan, umre ziyaretleri için aylık 2 milyon kişiyi kabul edecek
08 Ağustos 2021 07:29
Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke
07 Ağustos 2021 21:04		 CNN aşı olmayan çalışanlarını işten kovdu
07 Ağustos 2021 07:28
Türkiye'nin artan nüfuzu Fransa'nın canını yakıyor
07 Ağustos 2021 06:50		 CNN, iş yerine aşısız gelen 3 çalışanın işine son verdi
06 Ağustos 2021 22:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:03 - PTT Sultanbeyli Müdürü yaralandığı kazada ailesini kaybetti18:55 - Bağcılar'da 9 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı tutuklandı18:51 - Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden tıp öğrencisi defnedildi18:44 - Taziyeye giden aynı aileden 30 kişi, koronavirüse yakalandı18:42 - Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı18:35 - THY, yangınlarla mücadele için iki helikopter kiraladı
18:28 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:20 - Emekli öğretmen hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybetti18:16 - AK Parti MYK toplantısı sona erdi18:05 - Kaş'ta orman yangını çıktı18:04 - Otogaza büyük zam18:03 - Balıkesir'deki otobüs kazasında şoförün mesajları ortaya çıktı
17:55 - Ömer Çelik: Türkiye, hiç kimsenin göçmen kampı değil17:44 - Geçen yıl zarar eden BioNTech, bu yılın ikinci çeyreğinde kar açıkladı17:41 - CHP'den Mehmet Şimşek açıklaması: Allah akıl fikir versin17:33 - Kayseri'de 80 bin kişi ikinci doz aşıya gelmedi17:29 - Şehit olan Özel Harekat polisi Veli Kabalay'ın kanı yerde kalmadı
17:28 - Türkiye, Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı gönderecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
5 kamu kurumu toplamda 213 personel almak için ilana çıktı
'Şentop' ailesi, sınavlarda ailecek ilk 100'deler
Manavgat'ta yanmayan tek yer Belediye Başkanı'nın villası!
Balıkesir'deki otobüs kazasında şoförün mesajları ortaya çıktı
Şamil Tayyar: Memur ve işçi için kesenin ağzı açılmalıdır!
Ak Parti MYK toplantısında 2 önemli gündem masada
'Altın'da psikolojik harp!
Otogaza büyük zam
Danıştay'dan, Rektör ve Genel sekreter için mobbingden lüzum-u muhakeme kararı
Sözleşmeli bilişim personeline rekor ücret! Brüt 43.864 TL
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gerçekler 1
Savaşın efsaneleri 1
kısır döngü 1
gaza gelmek 1
sabah sözlüğün kapısını açmak 1
sarımsaklı yoğurt 3
türkçedeki formüller 2
menemen 3
çok gezen mi bilir çok okuyan mı 3
Trt spor yıldız 1
SON İLANLAR
Eskişehir Çifteler Belediyesi geçici işçi alacak
Kastamonu Abana Belediyesi geçici işçi alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alacak
Doğanyurt Necdet Ruhi Aygün Öğretmenevi işçi alacak
Adıyaman Çakırhüyük Belediyesi işçi alacak
Halkbank banko hizmetleri asistanı alacak
Tarım Kredi Koop. Ankara ve Kayseri Bölge Birliklerine 83 personel alacak
TEİAŞ 101 işçi almak için ilana çıktı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 5 bilişim personeli alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam