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Kaş'ta orman yangını çıktı

Antalya'nın Kaş ilcesine bağlı Yayla Çavdır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı.
09 Ağustos 2021 18:05
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Kaş'ta orman yangını çıktı

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yaylaçavdır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Anadolu Ajansı
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