Kaş'ta orman yangını çıktı
Antalya'nın Kaş ilcesine bağlı Yayla Çavdır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı.
|09 Ağustos 2021 18:05
|+Aa- Yazdır
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Yaylaçavdır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Taziyeye giden aynı aileden 30 kişi, koronavirüse yakalandı
09 Ağustos 2021 18:44
|Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
09 Ağustos 2021 18:42
|Kayseri'de 80 bin kişi ikinci doz aşıya gelmedi
09 Ağustos 2021 17:33
|Bodrum ve Milas'ta yanan alanlar havadan görüntülendi
09 Ağustos 2021 17:13
|Manavgat yangınında görev yapan TOMA'lar alkışlarla uğurlandı
09 Ağustos 2021 16:45
|'Hayır' işleyeyim derken tarihi yapıyı bozuyordu
09 Ağustos 2021 16:40
|Valilikten 'yangın' açıklaması: İki ilçede devam ediyor
09 Ağustos 2021 16:24
|Milli Park'ın açılmasına vatandaşlar tepki gösterdi
08 Ağustos 2021 23:11
|Yangını duyan koştu, metrelerce uzunluğunda insan zinciri oluştu
08 Ağustos 2021 21:26
|Bakan Pakdemirli: Yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın yok
08 Ağustos 2021 21:15