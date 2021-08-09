Emekli öğretmen hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybetti
|09 Ağustos 2021 18:20
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Kaza, Buldan ilçesi Denizli - Salihli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen
bilgilere göre; arıcılık yapan emekli öğretmen Abdil Çoban (65), 20 RA 740 plakalı
aracıyla tali yoldan ana yola çıkmak istedi. O sırada Denizli'de faaliyet gösteren
bir beton firmasına ait Mustafa B. idaresindeki 20 AAK 840 beton mikseri ile
çarpıştı. Kaza sonucu Çoban'ın içerisinde bulunduğu otomobil taklalar atarak
yol kenarına savruldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri
sevk edildi. Araçta sıkıştığı düşünülen Çoban'a ilk müdahalede bulunan sağlık
ekipleri emekli öğretmenin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Hurdaya dönen otomobil içerisinde hayatını kaybeden Abdil Çoban'ın aile üyeleri
acılı haberi alır almaz olay yerine koştu. Bölgeye gelen acılı ailenin feryadı
yürekleri burktu. Emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğu öğrenilen
Çoban'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Morguna
kaldırıldı. Beton mikserinin şoförü ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince
gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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