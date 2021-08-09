Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Artvin-Erzurum karayolu, iki farklı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
|09 Ağustos 2021 18:42
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Alınan bilgiye göre, Artvin-Erzurum karayolunun yaklaşık 55. kilometresindeki Sebzeciler köyü mevkisi ile 70. kilometredeki Yeniköy köyü mevkisinde şiddetli yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.
Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.
Karayolları ekipleri ile bölgede baraj inşaatı ve yol yapım çalışmalarında faaliyet gösteren iş makinelerinin yardımıyla yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.
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