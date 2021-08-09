Bakan Koca: Türkiye aşılamada normaline dönüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Saat 15.07'yi gösterirken günün 1 milyonuncu Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı." dedi.
|09 Ağustos 2021 19:25
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan aşı sayısına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Koca paylaşımında; "Saat 15.07'yi gösterirken günün 1 milyonuncu Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı." ifadelerini kullandı.
Saat 15.07'yi gösterirken günün 1 Milyonuncu Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2021
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