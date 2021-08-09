Dokuz Eylül Üniversitesinden 'yabancı öğrenci kontenjanı' açıklaması
|09 Ağustos 2021 19:41
|+Aa- Yazdır
Dokuz Eylül Üniversitesine (DEÜ), başarılı ve kriterlere uyan uluslararası öğrencilerinin kayıt yaptırabildiği bildirildi.
DEÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, tercih döneminde üniversitenin yabancı uyruklu öğrenciler için ayırdığı kontenjanın birkaç husus dikkate alınarak belirlendiği aktarıldı.
DEÜ'nün Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) uluslararasılaşma strateji belgesinde pilot üniversite seçildiğini, uluslararası öğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışmalardan da doğrudan sorumlu olduğu aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:
"Dolayısıyla burada, tercihimiz değil ulusal yükseköğretim politikalarına uyma zorunluluğumuz bulunmaktadır. Açılan kontenjan YÖK'ten onay alındıktan sonra kamuoyuna duyurulmuştur. Üniversiteye başarılı olan ve kriterleri uyan yabancı uyruklu öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerden veya sosyal tesislerden elde edilecek gelirin tamamı, öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmet giderleri gibi alanlarda kullanılır. Sayıştay denetimine tabi bu konuda, ilgili mevzuat sarihtir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenci adaylarımıza bu yıl tahsis edilen kontenjan ise geçen yıla göre artırılmıştır. Bunun yabancı uyruklu öğrenciye ayrılan kontenjanla yakından uzaktan alakası bulunmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrenci alım sürecindeki sınav akademisyenler tarafından hazırlanmakta ve titizlikle düzenlenmektedir. Üniversitemize, başarılı olan ve kriterleri uyan yabancı uyruklu öğrenciler kayıt yaptırmaktadır. Geçen akademik yıl üniversitemizde 2 bin 200 uluslararası öğrenci kontenjanı ayrılmış, sadece 700 yabancı uyruklu öğrenci kayıt yaptırmıştır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Araştırma görevlisinden, çimentosuz betonları bakteri yoluyla onaran buluş
09 Ağustos 2021 21:17
|Triatlon sporcuları için 'Okuldan Sahaya' projesinde pilot üniversiteler duyuruldu
09 Ağustos 2021 16:59
|Yargıtay kararları ışığında araştırma görevlilerinin mecburi hizmet süreçleri gözden geçirilmeli!
06 Ağustos 2021 00:04
|Yangınlara bariyer önerisi! 'Rüzgar perdesi' görevi görecek
04 Ağustos 2021 17:41
|Dünyanın en iyi 10 bin bilim insanı listesinde 44 bilim adamımız var
04 Ağustos 2021 08:00
|Gebze Teknik Üniversitesi 'en araştırmacı' devlet üniversitesi oldu
31 Temmuz 2021 11:37
|YDT Rusça birincisi: Yapay zeka alanında kendimi geliştirmek istiyorum
30 Temmuz 2021 14:31
|Ender görülen müzik yeteneğine sahip otizmli genç, üniversiteden mezun oldu
30 Temmuz 2021 12:24
|Üniversite adaylarına ipuçları: 15 adımda doğru tercih
30 Temmuz 2021 07:50
|'Tercihim Tekstil Mühendisliği' diyen gençlere burs ve iş garantisi
29 Temmuz 2021 15:02