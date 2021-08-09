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Dokuz Eylül Üniversitesinden 'yabancı öğrenci kontenjanı' açıklaması

Dokuz Eylül Üniversitesi, "Yabancı uyruklu öğrenci alım sürecindeki sınav akademisyenler tarafından hazırlanmakta ve titizlikle düzenlenmektedir. Üniversitemize, başarılı olan ve kriterleri uyan yabancı uyruklu öğrenciler kayıt yaptırmaktadır" açıklaması yaptı.
09 Ağustos 2021 19:41
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Dokuz Eylül Üniversitesinden 'yabancı öğrenci kontenjanı' açıklaması

Dokuz Eylül Üniversitesine (DEÜ), başarılı ve kriterlere uyan uluslararası öğrencilerinin kayıt yaptırabildiği bildirildi.

DEÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, tercih döneminde üniversitenin yabancı uyruklu öğrenciler için ayırdığı kontenjanın birkaç husus dikkate alınarak belirlendiği aktarıldı.

DEÜ'nün Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) uluslararasılaşma strateji belgesinde pilot üniversite seçildiğini, uluslararası öğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışmalardan da doğrudan sorumlu olduğu aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Dolayısıyla burada, tercihimiz değil ulusal yükseköğretim politikalarına uyma zorunluluğumuz bulunmaktadır. Açılan kontenjan YÖK'ten onay alındıktan sonra kamuoyuna duyurulmuştur. Üniversiteye başarılı olan ve kriterleri uyan yabancı uyruklu öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerden veya sosyal tesislerden elde edilecek gelirin tamamı, öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmet giderleri gibi alanlarda kullanılır. Sayıştay denetimine tabi bu konuda, ilgili mevzuat sarihtir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenci adaylarımıza bu yıl tahsis edilen kontenjan ise geçen yıla göre artırılmıştır. Bunun yabancı uyruklu öğrenciye ayrılan kontenjanla yakından uzaktan alakası bulunmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrenci alım sürecindeki sınav akademisyenler tarafından hazırlanmakta ve titizlikle düzenlenmektedir. Üniversitemize, başarılı olan ve kriterleri uyan yabancı uyruklu öğrenciler kayıt yaptırmaktadır. Geçen akademik yıl üniversitemizde 2 bin 200 uluslararası öğrenci kontenjanı ayrılmış, sadece 700 yabancı uyruklu öğrenci kayıt yaptırmıştır."
Anadolu Ajansı
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