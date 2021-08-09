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Vaka sayıları 23 binin üzerine çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.
09 Ağustos 2021 19:48
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Vaka sayıları 23 binin üzerine çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 365 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67,89, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 47,75 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 42 milyon 140 bin 662'si birinci doz, 29 milyon 637 bin 537'si ikinci doz, 5 milyon 774 bin 462'si üçüncü doz olmak üzere 77 milyon 552 bin 661'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Batman, Gümüşhane, Bingöl, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.

- "Aşı olmayı ihmal etmemeliyiz"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz." ifadesini kullandı.

Ayrıca Bakan Koca, Hakkari'nin, aşılanma oranıyla Kovid-19'a karşı güçlü 13 il arasında bulunduğunu belirtti. Oranın düşük olduğu Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt'in; Hakkari'nin aşı kararını, aşılanma hızını örnek alması gerektiğini vurgulayan Koca, "Van'la Şırnak'tan yüzde 75'imiz aşılandık haberini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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