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Eğitim Bir Sen, Bakan Mahmut Özer'i ziyaret etti

Eğitim Bir Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Muammer Karaman, Şükrü Kolukısa, Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum, Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Mahmut Özer'i ziyaret etti.
09 Ağustos 2021 20:11
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Eğitim Bir Sen, Bakan Mahmut Özer'i ziyaret etti

Görüşmede, Bakan Özer'e yeni görevinde başarılar dileyen Yalçın, Eğitim-Bir-Sen'in milli eğitim politikasına, eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmalarını ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklentilerini ifade etti.

Bakan Özer'den, Eğitim-Bir-Sen'in eğitim çalışanlarının mali ve sosyal haklarına ilişkin 6. Dönem Toplu Sözleşme masasına taşıdığı teklifleri konusunda destek isteyen Yalçın, "Eğitim çalışanlarının talepleri doğrultusunda hazırlayıp toplu sözleşme masasına taşıdığımız tekliflerin karşılık bulması, pek çok sorunun çözüme kavuşturulması, eğitim çalışanlarının işinin başına sorunlarından arınmış bir şekilde gitmesi demektir. Bu konuda gereken desteği vermenizi bekliyoruz" dedi.

Yalçın, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde yer alan, özellikle eğitim çalışanlarının özlük haklarında ve çalışma şartlarında iyileştirme ve geliştirme vadeden hedeflerin hayata geçirilmesini istedi.

Ali Yalçın, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili belirsizlik, öğretmen atama ve yer değiştirme süreçlerine ilişkin bir sistemin oluşturulmaması, atama bekleyen öğretmen adaylarının durumu, öğretmen açığı, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının olumsuz sonuçları, ücretli öğretmenlik, kariyer basamakları düzenlemesi beklentisinin karşılanamamış olması, okul yöneticiliğinin ikincil görev olarak sürdürülüyor olması, zorunlu hizmet yükümlülüğü başta olmak üzere, çözüm bekleyen sorunlarla ilgili adım atılmamasının eğitim çalışanlarının moral ve motivasyonunu olumsuz etkilediğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti. Özer, eğitim çalışanlarının sorunlarını çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Memurlar.Net
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