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Sel sularına kapılan kadın 25 km uzaklıkta ölü bulundu
Kars'ın Kağızman ilçesinde sele kapılan kadın, köyünden 25 kilometre uzaklıkta ölü bulundu.
|09 Ağustos 2021 20:14
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Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak bazı yerlerde sele neden oldu.
Kağızman ilçesi Dibekkaya köyünde dere kenarında bulunan oğluna bakmak için giden 30 yaşındaki Meryem Nazik, aniden gelen sel suyuna kapıldı.
Durumu fark eden köylüler Nazik'i kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan aramada Nazik'in cansız bedeni Dibekkaya köyünden yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Akçay köyünde bulundu.
Ağacın dibinde bulunarak su içinden çıkarılan Nazik'in cenazesi, otopsi için Kağızman Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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