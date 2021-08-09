Afet kriminal ekipleri yangınların sebebini araştırıyor
|09 Ağustos 2021 20:24
|+Aa- Yazdır
Afet Kriminal İnceleme timleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapıyor.
Deprem, yangın, sel gibi afetlere ilişkin soruşturmalarda delil topluyor. Özel ekip, Muğla ve Antalya'daki yangınlarda sahada büyük rol oynuyor.
Afet Kriminal ekipleri sahada
Afet Kriminal İncelem Birimi'nde görevli Gizem Öztürk, AFAD ve Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte irtibatlı çalıştıklarının söylüyor.
Öztürk, "Yangının devam ettiği noktalarda ya da soğutmanın devam ettiği noktalarda itfaiyeci arkadaşlarımızla, ormancı arkadaşlarımızla beraber bütün çalışmalara yardımcı oluyoruz şu anda" diyor.
Yangınların sebebi araştırılıyor
Ekip, yangınların çıkış sebebine ilişkin soruşturmalarda verilecek her türlü görevi yerine getirebilecek teknik ekipman ve teçhizata sahip.
AKİ ekibi topladığı delillere ilişkin teknik incelemeyi de ileri teknoloji ürünü cihazların olduğu mobil araçlarda yapıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Karaman'da damat dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı
09 Ağustos 2021 22:01
|TEM'de kum yüklü kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
09 Ağustos 2021 21:47
|Diyarbakır'da ormanlık alanı ateşe veren 3 kişi yakalandı
09 Ağustos 2021 21:33
|Abi kardeşin miras kavgası cinayetle bitti
09 Ağustos 2021 21:26
|Kontrolden çıkan otomobil, emniyet şeridinde duraklayan araca çarptı: 2 ölü
09 Ağustos 2021 20:36
|Sel sularına kapılan kadın 25 km uzaklıkta ölü bulundu
09 Ağustos 2021 20:14
|PTT Sultanbeyli Müdürü yaralandığı kazada ailesini kaybetti
09 Ağustos 2021 19:03
|Emekli öğretmen hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybetti
09 Ağustos 2021 18:20
|Kayınbiraderine 'Kardeşine zarar vereceğim' mesajı atıp eşini öldürdü
09 Ağustos 2021 16:53
|Şanlıurfa'da kadınları taciz eden sapık yakayı ele verdi
09 Ağustos 2021 15:57