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Kontrolden çıkan otomobil, emniyet şeridinde duraklayan araca çarptı: 2 ölü

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
09 Ağustos 2021 20:36
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Kontrolden çıkan otomobil, emniyet şeridinde duraklayan araca çarptı: 2 ölü

İsa Çiftçi'nin (44) kullandığı 35 AKB 629 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Savaştepe Gişeleri yakınlarında kontrolden çıkarak, emniyet şeridinde duraklayan Halil Yüksel Baydar (60) yönetimindeki 34 BB 057 plakalı otomobile çarptı.

Otoyolun güvenlik kamerasınca görüntülenen kazada, Baydar idaresindeki otomobilde bulunan Gülay Baydar (50) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücüler İsa Çiftçi ve Halil Yüksel Baydar ile araçlardaki İpek (43), Berra Nur (13) ve Halil Efe Çiftçi (6) ile Muazzez (69) ve Elmas Doyuranlı (70) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gülay Baydar'ın cansız bedeni ise Savaştepe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yaralılardan Muazzez Doyuranlı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı
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