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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
09 Ağustos 2021 20:49
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı

Konaklı Mahallesi Kemer Barajı yakınlarındaki ormanlık alandan yükselen dumanları görenler, orman işletme ve itfaiyeye bilgi verdi.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İki helikopterin yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve Bozdoğan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Anadolu Ajansı
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