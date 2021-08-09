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Abi kardeşin miras kavgası cinayetle bitti

Konya'da iddiaya göre miras kalan hissesi olan abisinden aldığı evi boş gören kardeş, çıkan tartışmada abisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından aranıyor.
09 Ağustos 2021 21:26
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Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Öztekinler Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Hacı G. kendisine miras kalan evi kardeşi 48 yaşındaki Uğur G.'ye sattı. Uğur G., satın aldığı evi kontrol ettiği sırada aile büyüklerinden kalan eşyaların abisi Hacı G. tarafından satıldığı iddiası üzerine abisini evinin önünde buluşmaya çağırdı. Burada buluşan iki kardeş konuşmaya başladı. Konuşmanın kısa süre sonra tartışmaya dönüşmesiyle Hacı G. yanında bulunan tabancayla kardeşi Uğur G.'ye ateş etti. Daha sonra zanlı yere yığılan kardeşi Uğur G.'yi olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen Uğur G. olay yerinde hayatını kaybetti. Polislerin incelemesinin ardından Uğur G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri kaçan katil zanlısı Hacı G.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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