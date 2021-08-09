TEM'de kum yüklü kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
|09 Ağustos 2021 21:47
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Kaza saat 18.30 sıralarında TEM otoyolunun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Kaya Yazıcıoğlu yönetimindeki kum yüklü 06 BYC 271 plakalı kamyon, yol yapım çalışmasının olduğu noktada önce Orhan Yıldıran idaresindeki 08 K 7120 plakalı tıra sonra da Hüseyin Barcatayın idaresindeki 27 PM 820 plakalı tıra hızla çarptı. Kamyonun çarptığı tır da önündeki Mustafa Kılıç yönetimindeki kireç yüklü 06 GD 4773 plakalı tıra çarptı. Kazada, Hüseyin Barcatayın ağır, Mustafa Kılıç hafif şekilde yaralanırken, ön kısmı çarptığı mısır yüklü tırın dorsesinin altına giren kamyonun sürücüsü Kaya Yazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye götürüldü. Kaza sebebiyle ulaşıma kapanan TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Karayolları ekiplerinin kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.
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