1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karaman'da damat dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı

Karaman'da eşiyle boşanma aşamasındaki damat, çocuklarını görmek için gittiği kaynanasının evinde; kaynanasını bıçaklayarak öldürürken, kayınbiraderini ve eşini ağır yaraladı.
09 Ağustos 2021 22:01
+Aa- Yazdır
Karaman'da damat dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi 867. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olduğu ileri sürülen damat D.T., çocuklarını görmek için kayınvalidesinin oturduğu eve geldi. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada cinnet getiren D.T., kayınvalidesi Necla Koçyiğit'i (56) sırtından defalarca bıçakladı. Öfkeli damat daha sonra kayınbiraderi 22 yaşındaki Osman B.'yi 12 yerinden, eşi Özlem T.'yi de 4 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Şüpheli, suç aletiyle birlikte yakalandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Necla Koçyiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Osman B. ile Özlem T. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi D.T. suç aleti bıçakla birlikte kısa süre içinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı D.T., alınan sağlık raporunun ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Necla Koçyiğit'in cenazesi kızı ve oğlunun tedavi gördüğü hastanenin morguna kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Necla Koçyiğit'in olayın meydana geldiği evde kiracı olarak oturduğu öğrenildi.

Aynı evde 9 yıl sonra ikinci cinayet

Bundan 9 yıl önce aynı evde tek başına yaşayan 80 yaşındaki emekli öğretmen Mahide Doğay, hunharca öldürülmüştü. Olayın yaşandığı tarihte kendisinden haber alamayan yakınlarının polise haber vermesiyle Mahide Doğay, çilingirle girilen evinde el, ayak ve boynuna bağlanan domuz bağı ile boğularak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Üzerinde yorgan ve yastıkların olduğu belirlenen Mahide Doğay'ın aynı zamanda evinin de karıştırıldığı belirlenmişti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TEM'de kum yüklü kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
09 Ağustos 2021 21:47		 Diyarbakır'da ormanlık alanı ateşe veren 3 kişi yakalandı
09 Ağustos 2021 21:33
Abi kardeşin miras kavgası cinayetle bitti
09 Ağustos 2021 21:26		 Kontrolden çıkan otomobil, emniyet şeridinde duraklayan araca çarptı: 2 ölü
09 Ağustos 2021 20:36
Afet kriminal ekipleri yangınların sebebini araştırıyor
09 Ağustos 2021 20:24		 Sel sularına kapılan kadın 25 km uzaklıkta ölü bulundu
09 Ağustos 2021 20:14
PTT Sultanbeyli Müdürü yaralandığı kazada ailesini kaybetti
09 Ağustos 2021 19:03		 Emekli öğretmen hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybetti
09 Ağustos 2021 18:20
Kayınbiraderine 'Kardeşine zarar vereceğim' mesajı atıp eşini öldürdü
09 Ağustos 2021 16:53		 Şanlıurfa'da kadınları taciz eden sapık yakayı ele verdi
09 Ağustos 2021 15:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:11 - Hesabına yanlışlıkla yatırılan 28 bin avroyu sahibine iade etti22:01 - Karaman'da damat dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı21:47 - TEM'de kum yüklü kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı21:41 - Yeni çipli kimlik kartının kullanım süresi 10 yıl21:33 - Diyarbakır'da ormanlık alanı ateşe veren 3 kişi yakalandı21:26 - Abi kardeşin miras kavgası cinayetle bitti
21:17 - Araştırma görevlisinden, çimentosuz betonları bakteri yoluyla onaran buluş21:07 - Başkent yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla düşük riskli iller arasında20:59 - Ankara'da 3 ilçede ormanlık alana girişler yasaklandı20:49 - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı20:44 - 'Yangınla mücadele etmek isteyenler e-devlet'ten başvursun'20:36 - Kontrolden çıkan otomobil, emniyet şeridinde duraklayan araca çarptı: 2 ölü
20:25 - Belediye başkanının Manavgat'ta yanmayan villası twitter gündemine girdi20:24 - Afet kriminal ekipleri yangınların sebebini araştırıyor20:14 - Sel sularına kapılan kadın 25 km uzaklıkta ölü bulundu20:11 - Eğitim Bir Sen, Bakan Mahmut Özer'i ziyaret etti20:00 - 7 ayda hava yolunu kullanan yolcu sayısı 57,4 milyon oldu
19:48 - Vaka sayıları 23 binin üzerine çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Otogaza büyük zam
5 kamu kurumu toplamda 213 personel almak için ilana çıktı
Balıkesir'deki otobüs kazasında şoförün mesajları ortaya çıktı
Belediye başkanının Manavgat'ta yanmayan villası twitter gündemine girdi
'Şentop' ailesi, sınavlarda ailecek ilk 100'deler
Şamil Tayyar: Memur ve işçi için kesenin ağzı açılmalıdır!
Ak Parti MYK toplantısında 2 önemli gündem masada
'Altın'da psikolojik harp!
Danıştay'dan, Rektör ve Genel sekreter için mobbingden lüzum-u muhakeme kararı
Sözleşmeli bilişim personeline rekor ücret! Brüt 43.864 TL
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkçedeki formüller 2
kısır döngü 1
devrilen kale direkleri 1
sarımsaklı yoğurt 4
Yeşil parmak 1
menemen 1
sude 1
safra bastırmak 1
Trt spor yıldız 1
gibi gibiyim 1
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Muş Alparslan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Eskişehir Çifteler Belediyesi geçici işçi alacak
Kastamonu Abana Belediyesi geçici işçi alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alacak
Doğanyurt Necdet Ruhi Aygün Öğretmenevi işçi alacak
Adıyaman Çakırhüyük Belediyesi işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam