1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rize'deki sağanakta can pazarı! Böyle kurtarıldılar

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Limanköy Mahallesi'ndeki sağanak yağış nedeniyle Kurtes Deresi'nin taşması sonucu çay bahçesinde mahsur kalan Kenan (19), Havva (14), Esra (19) ve Yağmur Kethüda (20) kardeşler ile Muhammet Karabela (16) ve Esra Köse (30), AFAD ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.
09 Ağustos 2021 22:47
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kentte etkili olan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Çayeli ilçesi ve Muradiye beldesindeki bazı bölgeler su altında kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle bölgedeki bazı alanlarda heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü. Çayeli ilçesi Limanköy Mahallesi'nde çay toplarken heyelan nedeniyle karayolunun ulaşıma kapanması sonucu 7 kişi mahsur kaldı. Harekete geçen AFAD ekipleri bölgeye sevk edilerek mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri de iş makineleri eşliğinde heyelan nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.

Merkeze bağlı Elmalı köyü okulu binasının yamaç arazideki bahçesi de heyelan sonucu çöktü. Yağışın sürdüğü bölgede yaşanan heyelan ve su taşkınlarında can kaybı yaşanmazken, ekiplerin hasarların oluştuğu noktalarda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Limanköy Mahallesi'ndeki sağanak yağış nedeniyle Kurtes Deresi'nin taşması sonucu çay bahçesinde mahsur kalan Kenan (19), Havva (14), Esra (19) ve Yağmur Kethüda (20) kardeşler ile Muhammet Karabela (16) ve Esra Köse (30), AFAD ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı. Yaklaşık 40 dakika süren kurtarma operasyonu sonucu çay bahçesine kurulan makaralı halat sistemiyle, 6 kişi debisi yükselen dere üzerinden çekilerek güvenli bölgeye alındı. Kurtarılan kişiler, kendilerini bekleyen aile fertlerine sarılıp gözyaşı dökerken, operasyon sonunda duygusal anlar da yaşandı.

'KORKMADIM AMA ABLAM BAYILDI'

Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden Kenan Kethüda, o anlar anlatarak "Çay topluyorduk, yağmur başladı, geldik derenin yanına, baktık ki dere taşmış. Ailemize haber verdik, AFAD gelip bizi kurtardı. Ben korkmadım ama ablam bayıldı" dedi.

'ÇOCUKLARIMA KAVUŞTUM'

4 çocuğu derenin karşı tarafında mahsur kalan anne Zeynep Kethüda ise "Çocuklar çay topluyordu. Yağmur yağmaya başlayınca çocuklar aradı, dereden geçemediklerini söyledi. Bizde muhtara haber verdik, ekipler hemen geldi. Çok şükür çocuklarıma kavuştum" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
09 Ağustos 2021 23:15		 Kaş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
09 Ağustos 2021 22:29
Bakan Kurum: Yanan ormanlarımızda hiçbir şekilde imara izin vermeyeceğiz
09 Ağustos 2021 19:34		 Taziyeye giden aynı aileden 30 kişi, koronavirüse yakalandı
09 Ağustos 2021 18:44
Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
09 Ağustos 2021 18:42		 Kayseri'de 80 bin kişi ikinci doz aşıya gelmedi
09 Ağustos 2021 17:33
Bodrum ve Milas'ta yanan alanlar havadan görüntülendi
09 Ağustos 2021 17:13		 Manavgat yangınında görev yapan TOMA'lar alkışlarla uğurlandı
09 Ağustos 2021 16:45
'Hayır' işleyeyim derken tarihi yapıyı bozuyordu
09 Ağustos 2021 16:40		 Valilikten 'yangın' açıklaması: İki ilçede devam ediyor
09 Ağustos 2021 16:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Harran'ın arka bahçesindeki şehir... Şuayb00:03 - İçişleri, Ohal Komisyonundan Kabul kararı alanları 8 aydır başlatmıyor23:58 - Akseki'deki orman yangınıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı23:51 - OGM: Ormanspor için iddia edilen rakam gerçeği yansıtmamaktadır23:47 - 'İki doz Biontech aşısı yaptıran bir tane bile yoğun bakım hastası yok'23:33 - Ekşi Sözlük'ün 'ayaklanma' içeriği hakkında soruşturma başlatıldı
23:19 - Afgan gazetecinin sosyal medyadan hakaretine soruşturma23:15 - Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı22:58 - Otobüs şoförüne ilk iş gününde dehşeti yaşatan şahıslar tutuklandı22:47 - Rize'deki sağanakta can pazarı! Böyle kurtarıldılar22:39 - Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan siber saldırı açıklaması22:29 - Kaş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
22:23 - Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu22:11 - Hesabına yanlışlıkla yatırılan 28 bin avroyu sahibine iade etti22:01 - Karaman'da damat dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı21:47 - TEM'de kum yüklü kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı21:41 - Yeni çipli kimlik kartının kullanım süresi 10 yıl
21:33 - Diyarbakır'da ormanlık alanı ateşe veren 3 kişi yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri, Ohal Komisyonundan Kabul kararı alanları 8 aydır başlatmıyor
Harran'ın arka bahçesindeki şehir... Şuayb
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
imparatorlukların yükselişi Osmanlı 1
Gerçekler 1
evde boza yapmak 1
menemen 1
sarımsaklı yoğurt 4
bulaşığa bağlı sırt kilitlenmesi sendromu 1
müzik şöleni 2
Donnie darko 1
Savaşın efsaneleri 1
ambalaj 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 1 İç denetçi alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 56 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adli Tıp Kurumu, 23 personel alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam