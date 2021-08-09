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Otobüs şoförüne ilk iş gününde dehşeti yaşatan şahıslar tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde özel halk otobüsü sürücüsünü, ilk iş gününde kurşun yağmuruna tutan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
09 Ağustos 2021 22:58
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Otobüs şoförüne ilk iş gününde dehşeti yaşatan şahıslar tutuklandı

Olay, dün Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki Körfez-İzmit halk otobüslerinin son durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden bıraktığı otobüs şoförlüğü mesleğine yeniden başlayan Adem Y., ilk iş gününde aracından indiği durak bahçesinde oturmak istediği sırada, husumetlisi olduğu iddia edilen Cemalettin A. (52) ve yeğeni Y.A. (28) tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Yaralanan Adem Y., daha sonra şahıslar tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Adem Y. tedavi altına alındı.

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, silahlı saldırgan Cemalettin A. ve Y.A. isimli şahısları yakalayarak gözaltına alındı. Zanlılar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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