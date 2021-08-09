Afgan gazetecinin sosyal medyadan hakaretine soruşturma
|09 Ağustos 2021 23:19
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaştığı video tepkilere neden olan yabancı uyruklu gençle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, bazı yerel ve ulusal haber siteleri ile sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Afgan sosyal medya kullanıcısı Türk milletine hakaret etti" şeklindeki haberlerde yer alan videonun tespit edildiği ve görüntüdeki kişinin yabancı uyruklu olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.
Açıklamada paylaşımın suç ve suç unsuru içerdiği kanaatine varıldığı kaydedildi.
Şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan 216/1. maddesine göre, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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