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Akseki'deki orman yangınıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve önceki gün kontrol altına alınan yangınla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
09 Ağustos 2021 23:58
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Akseki'deki orman yangınıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı

Orman yangınıyla ilgili Akseki Cumhuriyet Bas,savcılıg^ınca başlatılan soruşturma kapsamında orman yangınının s,upheli A.Y. tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Gozaltına alınan şüphelinin, bugün sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 'Kasten Orman Yangınına Neden Olma' suc,undan tutuklandığı bildirildi. Sorus,turma is,lemlerine c,ok yonlu olarak titizlikle devam edildiği bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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