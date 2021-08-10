Kuşadası'nda 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'da yer alan bilgilere göre Aydın Kuşadası'nda 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 01.36 olarak açıklanırken derinliği 11.35 kilometre olarak kaydedildi.
|10 Ağustos 2021 02:00
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