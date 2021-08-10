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Kuşadası'nda 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'da yer alan bilgilere göre Aydın Kuşadası'nda 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 01.36 olarak açıklanırken derinliği 11.35 kilometre olarak kaydedildi.
10 Ağustos 2021 02:00
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Kuşadası'nda 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'da yer alan bilgilere göre Aydın Kuşadası'nda 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 01.36 olarak açıklanırken derinliği 11.35 kilometre olarak kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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