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Toplumsal bağışıklık için aşı yaşı 12'ye inmeli

Prof. Dr. Vefik Arıca, toplumsal bağışıklığa ulaşmanın tek yolunun 12-18 yaş arasındaki kitlenin aşılanmasını başlatmak olacağını vurguladı. Toplumun yüzde 70'ine iki doz aşı yapılmasını gerektiğini söyleyen Arıca, "Çocukların da aşılamaya katılmasıyla ekim gibi toplumsal bağışıklamayı sağlamayı ümit ediyoruz" dedi
10 Ağustos 2021 06:40
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Toplumsal bağışıklık için aşı yaşı 12'ye inmeli

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, toplumsal bağışıklığa ulaşmanın tek yolunun özellikle 12-18 yaş arasındaki kitlenin aşılanmasını başlatmak olacağını vurguladı.

PANDEMİYİ ANCAK AŞI BİTİRİR

Prof. Arıca, "İngiltere, ABD, Fransa ve birçok Avrupa ülkesi çocukluk aşılamalarına başlamış durumda. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda özellikle eğitim sezonu açılmadan 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımız gençlerimizi de aşılamaya başladığımızda toplumsal bağışıklama asıl o zaman gerçekleşecek. Çocukların da aşılama kampanyasına başlamasıyla ekim gibi toplumsal bağışıklama sağlamayı ümit ediyoruz" dedi. Prof. Arıca, bayram dolayısıyla aşılamada yaşanan azalmanın giderildiğini vurguladı. Prof. Arıca, "Pandeminin bitmesi için toplumsal bağışıklamaya ulaşmak zorundayız. Pandemiyi bitirecek olan aşıdır. Bunun için de toplumsal bağışıklama dediğimiz nüfusun yüzde 70'inin tam (iki doz) aşılanması gerekiyor" dedi.

AŞI REDDİ YÜZDE 2 ORANINDA

Prof. Arıca, "Aşılama böyle giderken bizim sıkıntımız aşı tereddütlerini gidermek. Birinci dozunu olup ikinci doz sırası gelmiş ve halen olmamış çok sayıda insanımız var. Aşı reddi Türkiye'de yüzde 1-2 oranında. Maalesef sosyal medyadan bir kişi 100 kişi gibi görünebiliyor. Hastaneyi gezdiğim zaman hamile bir kadın vardı 'aşı oldunuz mu?' diye sordum. 'Hayır olmadım ben hamileyim. Doğum olsun da ondan sonra olacağım' dedi. Hamileliğin son aylarında aşı olduğun zaman bir aşı hem seni hem de anne karnındaki çocuğu koruyor. Çocuk doğar doğmaz antikorlu doğuyor. Bunu dediğim zaman koşa koşa aşı olmaya gitti. Eşi de olmamıştı, aynı anda 2 aşıyla 3 koruma sağladık. Aşı tereddütünü gidermek için ücretsiz bir aşı hattı kurulabilir." şeklinde konuştu.

HİBRİT AŞI İLE 12 AY KORUMA

Prof. Arıca hibrit aşılama ile koruma süresinin 12 aya kadar çıktığını söyledi. Üçüncü doz aşının yeterli olacağına dair kanıtların yüksek olduğunu vurgulayan Prof. Arıca, "Bilim dünyasının tahmini 2 doz Sinovac, 3'üncü dozu da Biontech yaptığımız zaman en az 6 ay koruyor. Hibrit aşılama değimiz karşı çapraz aşılama yaptığımızda bu koruma süresinin çok daha uzun olduğu, 9-12 aya çıktığına dair elimizde veriler var" ifadelerini kullandı.
Yeni Şafak
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