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Libya, Türk müteahhitleri geri çağırıyor

Libya heyeti Türk iş adamlarını ve şirketlerini yeniden ülkede görmek istediğini belirterek özellikle inşaat, üstyapı, altyapı ve çöp geri dönüşümü konularında yatırım çağrısında bulundu
10 Ağustos 2021 06:50
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Libya, Türk müteahhitleri geri çağırıyor

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, geçici Libya hükümetinin başına geldikten sonraki ikinci Türkiye ziyaretini önceki gün gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vahdettin Köşkü'nde kabul edilen Dibeybe ve heyetinin 'Libya'daki Türk iş adamları' dosyasıyla İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Heyetler arası görüşmede Libya tarafı, Türk işadamlarını ve şirketlerini yeniden Libya'da görmek istediklerini ifade etti. Libya'nın kalkınması için Türk şirketlerinin önemine dikkat çekilen toplantıda, Türk şirketlerinin inşaat, üstyapı, altyapı ve çöp geri dönüşümü gibi konularda Libya'daki mahalli yönetimlerle ortak olarak çalışmasının önerildiği aktarıldı.

YARIM KALAN PROJELER GÜNDEME GELDİ

Yine Libya tarafının, elektrik enerjisi üretiminde ve kullanılmasında Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini bildirdikleri öğrenildi. Libya'daki iç savaştan önce ülkede bulunan Türk şirketlerinin yarım kalan projeler ile maddi zararlarının karşılanmasının da toplantıda gündeme geldiği belirtildi.

SÖMÜRGECİ ZİHNİYETE KIRMIZI IŞIK

Öte yandan Türkiye'nin, Libya'nın yeniden yapılanma sürecinde dinamik ekonomisi ve sektörel tecrübesi yüksek şirketleri ile aktif bir konumda olduğuna işaret eden uzmanlar, Fransa ve İtalya'ya göre bölge üzerindeki algısının pozitif olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlar, uzun yıllardır Libya'yı petrol kaynağı olarak gören sömürgeci zihniyetin karşısında Türkiye'yi, hem güçlü tarihsel bağları hem de Libya iç savaşında izlediği kararlı politikalarından dolayı önemli bir aktör olarak değerlendiriyor. Ayrıca halihazırda İtalyan ve Fransız şirketlerinin yanı sıra Alman şirketlerinin de Libya'da birçok projede yer almak için girişimlerde bulunduğunu ancak bu ülkelerin Libya halkı tarafından sömürgeci olarak algılandığı ifade ediliyor.

YENİDEN YAPILANMA İHTİYACI

Libya'da 10 yıllık iç savaş sürecinde bazı şehirler 'ölü şehir' haline gelirken bu bölgelere yönelik inşaat, altyapı ve sağlık ihtiyaçları ön plana çıktı. Ülkenin genelinde görülen elektrik ve su kesintileri, sokaklardaki çöp yığınları ve beraberinde her geçen gün artan yakıt kuyrukları, yeniden yapılanma sürecinde Libya'nın öncelikli problemleri arasında görülüyor.

SELÇUK BÖKE
Türkiye
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