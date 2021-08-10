Kozmetik devine siber şok
|10 Ağustos 2021 07:10
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Söz konusu firmanın ağ sunucularından birine "trojan" virüsü bulaştıran siber hırsızlar, 31 Temmuz-1 Ağustos arasında, aralarında çalışanların ve müşterilerin olduğu 21 bin 655 kişinin verilerini çaldı. Çalınan veriler arasında, Türkiye'de yerleşik yabancı marka elçilerinin kimlik bilgileri ile çalışanların ad, soyadı, e-Posta ve telefon bilgileri yer alıyor. Öte yandan olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler, kozmetik firmasına e-Posta göndererek fidye istedi. Fidyenin ödenmemesi halinde de ele geçirdikleri kişisel verileri satışa çıkaracakları tehdidinde bulundu.
İNCELEME DEVAM EDİYOR
Olay, firmanın, durumu yasa gereği Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) bildirmesiyle ortaya çıktı. KVKK, 2 Ağustos'ta tespit edildiği bildiren hırsızlıkla ilgili konuya ilişkin incelemesini sürdürürken, verileri çalan ve fidye isteyenlerin tespiti ve yakalanması için adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
Cevdet Fırat Aydoğmuş
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