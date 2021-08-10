1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aşı olan daha az bulaştırıyor

Covid-19 aşısının etkinliği ile ilgili olarak birbiri ardına ortaya çıkan bilimsel veriler, aşı tereddüdü olanların kararsızlığını ortadan kaldıracak nitelikte.
10 Ağustos 2021 07:20
+Aa- Yazdır
Aşı olan daha az bulaştırıyor

Bütün dünyada Delta varyantının baskın olmaya başlaması ile artan yeni vakalarda hastaneye yatan ve hayatını kaybedenler arasında aşısızların oranının belirgin düzeyde yüksek olmasının aşının koruyuculuğunu bir defa daha ortaya koyduğunu söyleyen iç hastalıkları ve hematoloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner "Covid 19 pandemisini kontrol altına alabilmenin tek yolu bulaşmayı azaltmaktır. Covid-19 aşısı aynı zamanda virüsün bulaşma riskini de azaltıyor. Bu konuda yayınlanan en son çalışmalardan biri olan Singapur çalışması, virüsü alan aşılanmış kişilerin bunu bir başkasına bulaştırma riskinin sadece 3-5 gün devam ettiğini gösteriyor. Bunun sebebi aşılananlarda virüse karşı gelişen antikor cevabı. Aşısızlarda ise bu oran iki hafta bazen daha da uzun sürelere kadar çıkıyor" dedi.

DELTA, BİN KAT DAHA BULAŞICI

Çin'de yapılan bir çalışmada Delta varyantının orijinal Vuhan virüsüne göre 1.000 kat daha bulaştırıcı olduğunun gösterildiğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Çetiner, aşılamanın önemine değinerek "Son derece hızlı bulaşan ve ilk virüse göre daha tehlikeli bir varyantla karşı karşıyayız. Delta varyantı bütün dünyada baskın hale geldi. Bu virüse karşı elimizdeki tek silah ise aşı. Aşının etkili olabilmesi için toplumun yüzde 80'inin virüse karşı bağışıklık kazanması gerekir. Şu ana kadar aşılarla yüzde 25 bağışıklık elde edildi. Hastalananlarla birlikte bu oran yüzde 30. Virüs insandan insana bulaşırken değişiyor ve yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Eğer virüs bulaşmaya devam eder ve daha tehlikeli varyantlar gelişirse yüzde 80'lik toplumsal bağışıklık oranı da yeterli gelmeyebilir " diye anlattı.

MASKE VE MESAFEYİ UNUTMAYIN

Aşının hastaneye yatışları, ağır hastalık geçirme ve yoğun bakıma düşme, ölüm oranlarını düşürdüğünü anlatan Prof. Dr. Çetiner "Aşılansanız bile virüse maruz kalırsanız, ilk 5 gün içinde bunu başkalarına virüsü yayma riskiniz devam ediyor. Durum böyle olunca insanların canı sıkılsa bile bazı tedbirlere devam etmek gerekiyor. Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC son olarak hastalıkla savaşta kuralların değiştiğini, kişileri aşılanmış olsalar bile maske takmaya devam etmeleri gerektiği konusunda uyardı. Yani virüs mücadelesinde salgının ilk günlerindeki kurallara uymaya devam etmemiz son derece önemli" diye konuştu.

KARŞITLIK YOK, KARARSIZLIK VAR

Ülkemizde Covid 19 aşısı ile aşılanan kişi sayısının yeteri kadar yüksek olmamasında aşı karşıtlığından çok kararsızlık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Çetiner "Türkiye'de dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi militanca bir aşı karşıtlığının olmadığını düşünüyorum. Daha çok tedirginlik var gibi. Aşırı zorlayıcı kararlar almaktan çok ikna etme yoluna gitmekte fayda var. Dört milyar doz yapılmış bir aşı söz konusu. Aşılanmamış ülkelerde durum belli. Hastaneye yatanların yüzde 95'i ve üstünün aşılanmamış kişi olduğu bu kadar açık ve net iken insanların sosyal medyada İtalyanca konuşan ve doktor olup olmadığını bilmediğimiz bazı insanlara inanma eğilimi, yalanların gerçekmiş gibi sunulduğu bir dünyanın sonucu" dedi.

ENFEKSİYON RİSKİ YÜZDE 90 DAHA DÜŞÜK

ABD'de virüs mücadelesinin ön saflarında çalışan sağlık personeli üzerinde yürütülen RECOVER Çalışması, iki doz aşıdan iki hafta sonra enfeksiyon riskinin yüzde 91 azaldığını gösteriyor. mRNA aşıları ile yapılan çalışmada ilk dozdan iki hafta sonra bile enfeksiyon riskinin yüzde 81 azaldığı ortaya konuyor. Sekiz bölgede 3 bin 975 kişi üzerinde çalışma yapan araştırmacılar, aşıya rağmen enfeksiyon geçirenlerin hastalığı çok daha hafif atlattığını gösterdi. Aşı olmasına rağmen enfeksiyon geliştirenlerde ateş yüzde 58, yatakta geçirilen günlerin oranı yüzde 60 daha azdı. Aşılananların hiçbirinin hastaneye gitmek zorunda kalmadığı görüldü. Ayrıca çalışmanın en önemli noktalarından biri de aşılananların yüzde70'inde virüs tespitinin 8,9 günden 2,7 güne düştüğü görülmesi oldu. Yani aşılananların virüsü bir başkasına bulaştırıcılığı çok daha kısa sürüyordu.

ZİYNETİ KOCABIYIK
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Uğur Şahin'den varyant açıklaması
10 Ağustos 2021 08:57		 Olimpiyat şampiyonları nasıl ödüllendirilecek? Vergi verecekler mi?
10 Ağustos 2021 08:43
Otobüs şoförleri alarm veriyor! Ölümüne yorgunlar
10 Ağustos 2021 08:21		 Kozmetik devine siber şok
10 Ağustos 2021 07:10
Libya, Türk müteahhitleri geri çağırıyor
10 Ağustos 2021 06:50		 Toplumsal bağışıklık için aşı yaşı 12'ye inmeli
10 Ağustos 2021 06:40
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
10 Ağustos 2021 06:30		 Kuşadası'nda 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10 Ağustos 2021 02:00
Meteoroloji açıkladı: Devamı geliyor
10 Ağustos 2021 01:06		 'İki doz Biontech aşısı yaptıran bir tane bile yoğun bakım hastası yok'
09 Ağustos 2021 23:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:34 - Ece Üner'in program tanıtımına tepki yağıyor!09:29 - Ankara'da FETÖ operasyonu: 4'ü eski emniyet müdürü 12 gözaltı kararı09:15 - 'THK'nın yangınlarla mücadele gibi bir derdi olsaydı, modern yangınla mücadele uçakları olurdu09:15 - Yıllık yüzde 25'e dayanan gıda enflasyonuna karşı 3 önlem var09:00 - Kamuda, aşısızlar 2 günde bir PCR testine tabi tutulacak09:00 - Hadımköy'de kayıp 3 kızın, Kore'ye gitmek istedikleri için evden çıktıkları öğrenildi
08:57 - Uğur Şahin'den varyant açıklaması08:54 - 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 92 şüpheliden 76'sı yakalandı08:52 - Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi08:43 - Olimpiyat şampiyonları nasıl ödüllendirilecek? Vergi verecekler mi?08:38 - Afgan gazeteci: Saçma sapan konuştum, özür dilerim08:37 - 'Favipiravir ilacı tedavide etkisiz, karaciğeri yoruyor!'
08:32 - Kazalar artınca obüslerde denetim arttı08:30 - Doçentlikte, başvuru dönemi yeniden ikiye düşürüldü08:25 - Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı08:21 - Otobüs şoförleri alarm veriyor! Ölümüne yorgunlar08:11 - Ünlü piyanist Fazıl Say: Mülteci düşmanlığı hoş değil
08:07 - Zarar büyük, çiftçi 'hibe' talep ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda, aşısızlar 2 günde bir PCR testine tabi tutulacak
İçişleri, Ohal Komisyonundan Kabul kararı alanları 8 aydır başlatmıyor
Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik
Altın fiyatlarında sert düşüş! Uzmanlar nedenini açıkladı
2 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı
Otobüs şoförleri alarm veriyor! Ölümüne yorgunlar
Doçentlikte, başvuru dönemi yeniden ikiye düşürüldü
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji açıkladı: Devamı geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Estetik cerrahi 4
ben ağlarım ikimizin yerine 1
Türkiye'de eğitimin artık albenisini kaybetmesi 6
kahvaltı sofrası 1
turkovac 2
bulaşığa bağlı sırt kilitlenmesi sendromu 1
imparatorlukların yükselişi Osmanlı 1
masterchef 1
ve aşk özür dilemeli bütün yalnızlardan 2
online durumu açmak 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 1 İç denetçi alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 56 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adli Tıp Kurumu 23 personel alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam