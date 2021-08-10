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2 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı

Adli Tıp Kurumu ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
10 Ağustos 2021 07:40
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2 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı

Adli Tıp Kurumu, 23 personel alacak

Adalet Bakanlığı, son başvuru tarihi 27 ağustos 2021, 14 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Aşçı, 2 Biyolog ile 6 Sağlık Teknikeri (Otopsi) kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre toplam 23 personel alımı yapılacaktır.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından:

1) Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;

Ek-1'de yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 14 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Aşçı, 2 Biyolog ile 6 Sağlık Teknikeri (Otopsi) kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS'ye giren ve her kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6'ncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4'üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Adli Tıp Kurumu ilanı detayları için tıklayınız

İlana çıkılan unvandaki maaşları görmek için TIKLAYINIZ

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 56 sağlık personeli alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, son başvuru tarihi 24 ağustos 2021, sözleşmeli 56 sağlık personeli alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Kanununun 4. maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2'nci maddenin (b) fıkrası uyarınca Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Memurlar.Net
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