2 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı
|10 Ağustos 2021 07:40
|+Aa- Yazdır
Adli Tıp Kurumu, 23 personel alacak
Adalet Bakanlığı, son başvuru tarihi 27 ağustos 2021, 14 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Aşçı, 2 Biyolog ile 6 Sağlık Teknikeri (Otopsi) kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre toplam 23 personel alımı yapılacaktır.
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından:
1) Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;
Ek-1'de yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 14 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Aşçı, 2 Biyolog ile 6 Sağlık Teknikeri (Otopsi) kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.
2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS'ye giren ve her kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6'ncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4'üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
Adli Tıp Kurumu ilanı detayları için tıklayınız
İlana çıkılan unvandaki maaşları görmek için TIKLAYINIZ
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 56 sağlık personeli alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, son başvuru tarihi 24 ağustos 2021, sözleşmeli 56 sağlık personeli alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Kanununun 4. maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2'nci maddenin (b) fıkrası uyarınca Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sözleşmeli bilişim personeline rekor ücret! Brüt 43.864 TL
09 Ağustos 2021 13:50
|5 kamu kurumu toplamda 213 personel almak için ilana çıktı
09 Ağustos 2021 13:30
|İİBF'leri ilgilendiren alımda taban puan 84'te kaldı
06 Ağustos 2021 20:10
|PMYO'ya TYT puanıyla 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak
06 Ağustos 2021 18:12
|KPSS Alan Bilgisi Sınavları 7- 8 Ağustos'ta yapılacak
06 Ağustos 2021 16:06
|Ankara Büyükşehir 150 zabıta memuru alacaktı, 69 adaya sıfır puan verdi
06 Ağustos 2021 14:54
|2021 yılında hangi üniversitelere kaç öğretim elemanı atama izni verildi?
06 Ağustos 2021 14:15
|7 kamu kurumu toplamda 197 personel almak için ilana çıktı
06 Ağustos 2021 09:16
|2021 Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı
04 Ağustos 2021 10:04
|5 kamu kurumu toplamda 187 personel almak için ilana çıktı
04 Ağustos 2021 09:45