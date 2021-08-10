Yangınların verdiği ekonomik hasarda son durum raporu: 2 milyarı aştı

Manavgat ile başlayıp birçok ilimizde sabotaj şüphesiyle birbiri ardına çıkan yangınlarla ilgili ekonomik tablo yapılan çalışmalar neticesinde şekillenmeye başladı. Buna göre alınan hasar da ortaya çıktı. Türkiye, 28 Temmuz'dan bugüne 47 ilde 209 orman yangınını söndürmek için mücadele verdi. Yangınların büyük bir bölümünü kontrol altına alan Tarım ve Orman Bakanlığı soğutma çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da hasar tespit raporları ortaya çıkmaya başladı. Edinilen son dakika bilgisine göre en büyük darbe ise 2 şehrimizde alınmış oldu.

EN BÜYÜK HASAR MUĞLA VE ANTALYA'DA

Yangınlarda en büyük hasarı ise Türkiye'nin tarım ve turizm merkezlerinden olan Antalya ve Muğla aldı. Güncel hasar raporlarına göre bu iki ilde toplam 127 bin hektar ormanlık alan kül oldu. İki ilde 5 bine yakın büyük ve küçükbaş hayvan, 2 bine yakın da kanatlı telef oldu.

AHIRLAR; DEPOLAR, SERALAR... KAYBIMIZ 2 MİLYARIN ÜZERİNDE

Bazı bölgelerde yerleşim yerleri ve köylere de sıçrayan yangın nedeniyle evler, ahırlar, depolar, işyerleri ile köylülere ait sera, bahçe, meyve ağaçları, tarlalar da yandı. Her iki ilde, ormanlık arazi hariç, yangının 2 milyar TL'nin üzerinde ekonomik kayba neden olduğu öngörülüyor.

67 BİN HEKTAR ORMAN KÜL OLDU

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın hazırladığı genel afet raporuna göre 29 Temmuz'da Muğla ili Marmaris, Köyceğiz, Milas ve Bodrum, 30 Temmuz tarihinde ise Fethiye ilçesinde yangın meydana geldi. 1 Ağustos'ta Milas, Bodrum, Köyceğiz, Kavaklıdere ve Seydikemer, 3 Ağustos'ta da Menteşe ilçesinde yangınlar başladı.

ÇOK SAYIDA ZEYTİN AĞACI VE HAYVAN...

Marmaris, Seydikemer, Menteşe, Milas'ta yaklaşık 2 bin 200 adet arılı kovan yanarken, Milas, Menteşe, Yatağan, Seydikemer'de 6 bin 200 hektar alanda zeytin ağacı yok oldu. Ayrıca Bodrum ve Seydikemer'de 4 bin 400 hektar tarım arazisi yandı. İlde 1.000'in üstünde küçükbaş ve kanatlı ile 60'ın üzerinde hayvan telef oldu.

MUĞLA AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, ildeki yangınlarla ilgili TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na sunulmak üzere afet genel durum raporu hazırladıklarını söyledi. Muğla'da tarım, hayvancılık ve turizm sektörünün yangından büyük zarar gördüğünü anlatan Ercan, "Muğla'nın 1 yıl boyunca afet bölgesi ilan edilmesi, bu kapsamda kısa çalışma ödeneği verilmesi, vergi, beyanname ve SGK ödemelerinin 1 yıl faizsiz ötelemesini talep ediyoruz" dedi.

ÇAM BALI ÜZÜNTÜSÜ

Muğla'nın tescilli coğrafi işaretleri olan 'Muğla Çam Balı ve Marmaris Çam Balı'nın yangından büyük yara aldığını aktaran Ercan, "Çam balı üretim alanlarının büyük bir kısmı yangınlarla yok oldu. Burada sadece çam ağaçları değil, bölgenin bal ve arı ürünlerine nitelik kazandıran endemik bitki örtüsü (püren, harnup, sarmaşık vb. bitkiler) büyük ölçüde yandı. Aynı zamanda arıcılar ekosistem ve ekipman kayıpları sebebiyle sektörden çıkma eğilimine girdi.

O nedenle arıcılar için bir destek programının oluşturulması gerekiyor. Kaybolan ekosistemin yeniden canlandırılabilmesi için kalan orman alanlarından arıcılık sahası olmaya uygun olanlarının tespit edilmeli. Ayrıca basra aşılaması da yapılmalı" diye konuştu.

600 YILLIK ANIT AĞAÇLAR YOK OLDU

Kırsalda yerleşik besiciler ve başlıca geçimi hayvancılık olan köylülerin yangın nedeni ile köylerinin boşaltıldığını anlatan Ercan, bölgede özellikle Milas ilçesi Ören bölgesinde 500- 600 yıllık anıt ağaçların yok olduğunu vurguladı. Ercan, "Zeytinlik alanların yeniden ve farklı amaçlar ile kullanılması önlenecek şekilde bölgeye has Memecik Zeytini fidanları dikilerek bölge halkına kazandırılmalı" dedi.

Bölgede turizmin de ciddi yara aldığına değinen Ercan, "Turizm sektöründe yaşanan rezervasyon iptalleri ve olası gelecek sezonda da sürecek olumsuz algının yok edilmesi için bakanlık seviyesinde yurt içinde, özellikle ve acil olarak yurt dışında reklam çalışması yapılmasını, rezervasyon iptallerinin önüne geçilmesi için de yasal düzenlemenin getirilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

EN VERİMLİ ORMANLAR MANAVGAT'TAYDI

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın 1 milyon 146 bin hektar orman arazine sahip olduğunu belirterek, "Bunun 500 bin hektara yangını makilik alanlardan oluşuyor. 600 bin hektarın üstünde ise verimli ormanımız var. 60 bin hektar civarındaki verimli ormanlarımız yandı. En verimli ormanlar Manavgat bölgesindeydi" dedi.

Orman dışındaki yerleşim alanlarında yanan evler, ahırlar, depolar, işyerleri ve köylülere ait sera, bahçe, tarla, küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı hayvanlarla ilgili hesaplama yaptıklarını açıklayan Çetin, "Buna göre bölgede en az 1 milyar TL'lik ekonomik kayıp var. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. En net rakam bu çalışmalar tamamlandıktan sonra ortaya çıkar Ancak ormanlık alanları, turizmi dahil ettiğinizde ekonomik kayıp kat be kat yüksek çıkacakır. Bunu hesaplayamıyoruz" diye konuştu.

15 BİN DEKAR TARIMSAL ALAN YANDI

Manavgat'ta 28 Temmuz'da 4 noktada başlayan yangınlar Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçradı. Yangınlar, Antalya'nın Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya sınırlarında 21 farklı noktada devam etti, bu ilçelerdeki 59 mahalle büyük zarar gördü. Yangınlarda ilk belirlemelere göre 600 bin hektar ormanlık alanın 60 bin hektarı kül oldu. 1.000 dekara yakın muz ve sebze serası, 15 bin dekarın üzerinde zeytin, defn e ve keçiboynuzu ile narenciye alanı zarar gördü. Ayrıca bölgede ilk belirlemelere göre 263 büyükbaş, 2 bin 783 küçükbaş, 20 bini bıldırcın 27 bin 407 kanatlı hayvan, 1.441 arılı kovan, 1.006 boş kovan olmak üzere 33 bine yakın hayvan öldü.

TZOB YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), orman yangınlarında zarar gören çiftçilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve yanan alanların ağaçlandırılması için ziraat odalarının da katılımıyla yardım kampanyası başlattı. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, TZOB koordinasyonunda, Türkiye'nin dört bir yanındaki il ve ilçelerde faaliyet gösteren 763 ziraat odasının katılımıyla yangından zarar gören çiftçiler ve yanan orman alanlarının ağaçlandırılması için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi. Bayraktar, "İllerdeki odalarımız çiftçilerimizin temel ihtiyaçları ile hayvancılık yapan çiftçilerimizin hayvanları için yem, saman ve ot gibi ihtiyaçlarını da karşılıyorlar. Yardım kampanyasından elde edilecek gelirle çiftçilerimizin yaralarını sarmaya ve ağaçlandırmaya katkı sağlamaya çalışacağız" dedi.

Betül ALAKENT