1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altın fiyatlarında sert düşüş! Uzmanlar nedenini açıkladı

Altın fiyatları ABD'den gelen olumlu ekonomik veriler nedeniyle önceki gece saatlerinde resmen çakıldı. Ons altın 1675 dolar seviyelerine kadar çöküş yaşarken dün gün içinde toparlanarak 1745 seviyesine kadar çıktı. Peki önümüzdeki günlerde altın fiyatları ne yönde seyredecek? Şu an altın yatırımı yapmak vatandaşlar açısından bir fırsat mı?
10 Ağustos 2021 07:49
+Aa- Yazdır
Altın fiyatlarında sert düşüş! Uzmanlar nedenini açıkladı

Altın fiyatları yeni haftaya sert hareketle başladı. Gram altın 480 lira bandına gerilerken ons altın resmen çakıldı. Uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan düşüşün nedenini açıkladı.

Prof. Dr. Sefer Şener Uzmanpara'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Altındaki düşüşün en temel nedeni ABD'den gelen olumlu veriler. Beklenenin üzerinde istihdam artışının yaşanması ve diğer ekonomik verilerin güçlü gelmesi piyasada şöyle bir algı oluşturdu. ABD ekonomisi beklenenden daha hızlı gelişip toparlanıyor.


Ons altın için şu an alım fırsatı. ABD piyasalarında dolar endeksi yükseldiği için altın fiyatları geriliyor. Yerli yatırımcılar açısından da bu rakamlar önemli bir alım rakamıdır. Altın için önemli bir fırsat oldu."

ALTIN FİYATLARI İÇİN ÖNEMLİ TAHMİN

Stratejist Cüneyt Paksoy, Uzmanpara'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Altın fiyatlarında özellikle son tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD'den gelen şahin bir oluşum vardı. Ons altın 1800 ile 1820 içerisinde tutunamayınca ki önemli ortalamaların olduğu bölge bu.


50 gün ve 200 günlük gibi ortalamada 1800 altında kırılma sinyalini vermişti. Haftaya da çok sert bir hareketle başlamış olduk. 1650 ile 1680 bandına kadar bir düşüşten sonra hızlı bir toparlanma çabası izliyoruz.

Bundan sonra bir dönem daha oynaklık devam edecektir. Özellikle ABD tarafından gelecek enflasyon verisi ve Fed'den gelecek mesajlar Jackson Hole toplantısına kadar süreçte altında volatilitenin artacağı bir dönem olacaktır. Altın dışında diğer emtia gruplarında da hareketler gözlemliyoruz.


Altının kendine has bir durumu var, petrol de 67 dolar tarafına kadar geriledi. Altın emtia gömleği ile güvenli bir liman. Yukarı yönde harekete geçebilmesi için gözümüz dolarda ve saydığımız haber başlıklarında olacak. Ons altın 1800-1820 bandının üzerine çıkmadıkça her hareket tepki olarak kalacak gibi gözüküyor.

Özellikle 1700 bandı altında 1600 ile 1680 desteğinin çalışması çok önemli oldu. Bu hareketin bir ip olarak kalması için yukarı yönlü hareketlerin yönü de oldukça önemli olacak.

'GERİ ÇEKİLMELER OLABİLİR'

Gram altın tarafında da ons altındaki gerilemeye paralel olarak aşağı yönlü hareket gözlemledik. Her ne kadar dolar - TL tarafı yukarı yönlü gibi olsa da ons altındaki geri çekilme gram altını da etkilemiş gözüküyor.

Özellikle orada da 200 günlük ortalama 468 lira seviyesine kadar çekildikten sonra an itibari ile 480-485 civarında hareketlilik gözlemliyoruz. Gram altında da 495 ve 500'ün üzerine çıkmadıkça aşağı yönlü geri çekilmeler oluşabilir. Bunlar özellikle 480 altında 450 liraya kadar alım fırsatı olacak gibi görünüyor kısa dönemde."

Temmuz ayında en yüksek aylık reel getiri yüzde 0,11 ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) gerçekleşti. Peki uzmanlar bu konuyla ilgili ne diyor? Ekonomist Enver Erkan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Makro riskler kısa vadede çekince oluştursa da fiyatlama ve değerlemeleri ucuz gören yabancı tekrar borsaya girmek isteyecektir. Bilançolar iyi geliyor. Kötü bir bilanço gerçekleşmesi olmadı.

Faizin getiri potansiyelini sınırlandırdığı, hissedilen getiriyi yüksek enflasyon nötrlüyor. Şu aşamada daha riskli piyasalara doğru bir eğilim söz konusu olabilir. Burada yatırımcı net getiri potansiyelini nerede görecekse oraya doğru yönelecektir. Borsada biraz daha geniş perspektifte bakmak gerekiyor.

Özellikle kısa vadeli getiri hedefine uzun vadede bakmak gerekiyor. Döviz ve altın konusunda tekrar enflasyondan korunma anlamında tekrar rağbet gelebilir.

Şimdi Temmuz ayında dövizde bir düşüş gerçekleşti. TL bir miktar değer kazandı ancak tekrar döviz yükseliyor. 8.30'lara doğru gerileyen döviz 8.65 seviyesine tekrar yükselmiş oldu.

Bugün itibarıyla bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Merkez'in bu enflasyon düzeyinde uygulayacağı politika çok kritik görünüyor. Fed'den de Eylül'de bir açıklama gelebilir varlık alımlarını azaltma yönünde."
Milliyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Güne başlarken döviz fiyatları
10 Ağustos 2021 09:41		 Borsa günü düşüşle tamamladı
09 Ağustos 2021 18:28
Çeyrek altın 780 TL sınırına geriledi
09 Ağustos 2021 17:26		 Dolar günü yükselişle tamamladı
09 Ağustos 2021 17:22
Altın fiyatları tepe taklak oldu
07 Ağustos 2021 09:15		 Borsa günü yükselişle tamamladı
06 Ağustos 2021 18:24
Çeyrek altın kaç liradan satılıyor?
06 Ağustos 2021 17:45		 Dolar, 8,6 lirayı aştı
06 Ağustos 2021 15:20
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
06 Ağustos 2021 13:30		 Gün ortasında çeyrek altın ne kadar oldu?
06 Ağustos 2021 12:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:34 - Ece Üner'in program tanıtımına tepki yağıyor!09:29 - Ankara'da FETÖ operasyonu: 4'ü eski emniyet müdürü 12 gözaltı kararı09:15 - 'THK'nın yangınlarla mücadele gibi bir derdi olsaydı, modern yangınla mücadele uçakları olurdu09:15 - Yıllık yüzde 25'e dayanan gıda enflasyonuna karşı 3 önlem var09:00 - Kamuda, aşısızlar 2 günde bir PCR testine tabi tutulacak09:00 - Hadımköy'de kayıp 3 kızın, Kore'ye gitmek istedikleri için evden çıktıkları öğrenildi
08:57 - Uğur Şahin'den varyant açıklaması08:54 - 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 92 şüpheliden 76'sı yakalandı08:52 - Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi08:43 - Olimpiyat şampiyonları nasıl ödüllendirilecek? Vergi verecekler mi?08:38 - Afgan gazeteci: Saçma sapan konuştum, özür dilerim08:37 - 'Favipiravir ilacı tedavide etkisiz, karaciğeri yoruyor!'
08:32 - Kazalar artınca obüslerde denetim arttı08:30 - Doçentlikte, başvuru dönemi yeniden ikiye düşürüldü08:25 - Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı08:21 - Otobüs şoförleri alarm veriyor! Ölümüne yorgunlar08:11 - Ünlü piyanist Fazıl Say: Mülteci düşmanlığı hoş değil
08:07 - Zarar büyük, çiftçi 'hibe' talep ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda, aşısızlar 2 günde bir PCR testine tabi tutulacak
İçişleri, Ohal Komisyonundan Kabul kararı alanları 8 aydır başlatmıyor
Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik
Altın fiyatlarında sert düşüş! Uzmanlar nedenini açıkladı
2 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı
Otobüs şoförleri alarm veriyor! Ölümüne yorgunlar
Doçentlikte, başvuru dönemi yeniden ikiye düşürüldü
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji açıkladı: Devamı geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ingiliz aksanı 1
arap plakasının anadolu plakasını ittirmesi 1
ismini vermek istemeyen izleyici 1
Donnie darko 1
ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu sorulu şarkı 1
online durumu açmak 1
geceleri nöbetçi market uygulaması 1
ayakkabı 2
ben ağlarım ikimizin yerine 1
sen şaban değil şabansın 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 1 İç denetçi alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 56 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adli Tıp Kurumu 23 personel alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam