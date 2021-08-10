Fauci: Daha tehlikeli varyant gelişebilir
|10 Ağustos 2021 08:02
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ABD'nin en yetkili halk sağlığı uzmanı ve Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Dr. Anthony Fauci, NBC kanalına yüksek oranda bulaşıcılığı ile tüm dünyada endişe yaratan yeni tip koronavirüsün Delta varyantı ile ilgili bilgi verdi.
Aşı aşı aşı....
Delta varyantının yayılmasının durdurulmaması durumunda daha tehlikeli, yeni bir varyantın ortaya çıkabileceğini söyleyen Fauci, "Virüsün serbest dolaşmasına izin verir ve durdurmaya çalışmazsanız er ya da geç Delta'dan daha sorunlu olabilecek yeni bir varyantın ortaya çıkma ihtimali baş gösterir" dedi. Bu varyanta karşı mevcut aşıların koruma sağlamaması gibi bir tehlikenin bulunduğunu belirten Fauci, pandeminin kontrol altına alınması gerektiğini, bunun en iyi yönteminin aşılar olduğunu söyledi. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Direktörü
Dr. Francis Collins de pandemi ile mücadelede aşı zorunluluğunun faydalı olabileceğini belirtti. ABC kanalına konuşan Collins, ABD'nin çok sayıda kişinin aşı yaptırmamasının "korkunç bedelini" ödediğini söyledi.
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