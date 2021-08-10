Zarar büyük, çiftçi 'hibe' talep ediyor

Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Başta Antalya ve Muğla olmak üzere Türkiye'de yangın felaketiyle sarsılan bölgelerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylülerin kayıpları da büyük oldu. Orman, tarla, sera, makine ve teçhizat zararı ile hayvanların ölümü; maddi ve manevi zorlukları birarada getirdi. Son bilgilere göre, Milas ve Köyceğiz yangınları dışında tüm yangınlar söndürülüp kontrol altına alınırken, bu bölgelerde hasar tespit çalışmaları da başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere dün yapılan koordinasyon toplantılarında tüm üreticilerin zararlarının ayni ya da nakdi olarak karşılanacağı açıklandı. Çeşitli ödemeler de başlatıldı.

Ödemeler başlatıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "43 mahallede hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın 11 milyon lira zararını tespit ettik. Vatandaşımızın tercihine göre ayni ve nakdi olarak birebir bu zararları karşılayacağız. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yem ve saman ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 20 bin dekar tarım alanı etkilendi. Çiftçimizin yanan zeytin, nar, narenciye, defne ve keçiboynuzu gibi bahçelerinin tesisi yeniden yapılacak" dedi.

Muğla İl Tarım Orman Müdürü Barış Saylak, yangınlar nedeniyle köylülerin ciddi hasarları olduğunu belirtirken, devletin tüm yaraları sarmak için titizlikle hasar tespit çalışmalarını yürüttüğünü söyledi. 'Tek bir mağdur kalmayacak' şekilde hareket etmek adına bakanlıkların, ilgili kurum ve kuruluşların koordine olduklarını anlatan Saylak, hayvanların tedavisi ve yem ihtiyaçlarının hızla sağlandığını; zarar gören ahırların yerine geçici olarak çadırların teslim edildiğini dile getirdi. Saylak, "Tarla alanlarının zararları, kaybettiğimiz hayvanlarımız, hepsi bizleri derinden üzdü. Elbirliği ile üstesinden geleceğiz. Bugün itibarıyla büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları ve arı kayıpları için ödemeler başlatıldı" diye konuştu.

'Borçlar silinmeli'

Çiftçilerin pek çok borçları olduğunu ve bunların ötelendiğini hatırlatan Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, bu borçların da silinmesi gerektiğini vurguladı. Çandır, Manavgat'ta 15 bin dekar orman, 262 dekar sera, 303 dekar tarlanın zarar gördüğünü; 262 büyükbaş, 2 bin 748 küçükbaş, 27 bin 249 adet kanatlı hayvan ile 1000 adet arılı kovan kaybı olduğunu söyledi. Çandır, "Zararların tamamen karşılanması, borçların silinmesi çok önemli. Köylü, herşeyini kaybetti. Zararlarını karşılayamazsak, kırsalda kalmazlar" dedi.

TZOB yardım kampanyası başlattı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye genelindeki il ve ilçelerde hizmet veren 763 ziraat odasının da katılımıyla yangın afetinde zarar gören çiftçilere yardım ve yanan alanların ağaçlandırılması için kampanya başlattıklarını açıkladı. Bayraktar, ziraat odalarının afetten zarar gören çiftçilerin acil ihtiyaçlarını gidermek üzere seferber olduklarını hatırlatırken, "Yardım kampanyasından elde edilecek gelirle çiftçilerimizin yaralarını sarmaya ve ağaçlandırmaya da katkı sağlamaya çalışacağız. TZOB ve ziraat odalarımız olarak imkanlarımız ölçüsünde her daim desteklerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Bin adet hasar dosyası var

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği yönetim kurulunun yaptığı açıklama, yangın sebebiyle başta tarım sigortalarına konu ihbarlar olmak üzere sigortalı konut, işyeri, fabrika, turizm tesisi, araç ve emtia ihbarlarının geldiği; çalışmaların hızlıca yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Anlık olarak değişmekle birlikte, konut yerleşim alanları, ticarethaneler, turizm tesisleri, sınai tesisler ve tarımsal üretim alanları için açılan toplam hasar dosyası sayısı yaklaşık 1000 civarındadır" denildi. Açıklamada ayrıca bölgelerde mücbir sebep ilan edildiği hatırlatıldı.