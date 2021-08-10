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Otobüs şoförleri alarm veriyor! Ölümüne yorgunlar

Son günlerde meydana gelen trafik kazaları otobüslerin güvenliğini gündeme getirdi. Alınan önlemlerle son 10 yılda ölümlü trafik kazalarının yüzde 50 düşürüldüğünü ancak hala atılması gereken bir dizi adımların bulunduğunu söyleyen Otobüsçüler Federasyonu Başkanı, TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, o önlemleri özetle şöyle sıraladı.
10 Ağustos 2021 08:21
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Otobüs şoförleri alarm veriyor! Ölümüne yorgunlar

EMNİYET KEMERİ ŞART

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre: "Otobüslerde emniyet kemeri zorunlu ama tam olarak uygulanmıyor. Ulaştırma ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonuyla elektronik denetleme sistemine geçilmeli ki otobüsteki tüm kemerler takılmadan otobüs hareket etmesin. Şoförlük mesleğine gemi kaptanlarında, pilotlarda olduğu gibi kaptanlık statüsü getirilmeli, ilkyardım, güvenli sürüş, psikoteknik gibi başlıkları içeren nitelikli eğitim zorunlu tutulmalı.

9 SAATTEN FAZLA OLMAZ

Şoförlerin insanca yaşam koşulları sağlanmalı; günde 9 saatten fazla çalışmaları, otobüs bagajında uyumaları engellenmeli. Otogar, mola yerleri, varış noktalarında banyo yapıp, uyuyabilecekleri dinlenme odaları zorunlu kılınmalı. Haftada bir gün evlerinde geçirecekleri şekilde izin yapmaları sağlanmalı. 6.500-7 bin lirayı bulmalı maaşları. Mola yerlerinde ağır yemek yemeleri de engellenip, sağlık sorunları olduğunda uyku getirici ilaç kullanmaları gerektiğinde direksiyon başına geçmelerine izin verilmemeli.

Sektör pandeminin de etkisiyle para kazanamadığı gibi zor günler geçirdi. Öyle olunca şoförlere de düşük maaş veriliyor. Kayıt dışı rekabetle de baş edilemiyor. Tüketici için biletlere tavan ücret gelirken; firmaların yaşaması için de kilometre maliyetinin altında bilet satışı yasaklanıp, taban ücret getirilmeli.


BOŞ OTOBÜS ÇALIŞMASIN

Otobüsler verimsiz, düşük kapasiteyle taşıma yapıyor, böyle olunca sürücüler çok düşük olan ücretlerini bile alamayabiliyor. Bu nedenle uçaklardaki staralience sistemine otobüslerde de geçilmeli. Hat esaslı çalışmalı isteyen istediği yerde durup, yolcu alamamalı. Kaynak israfı önlenmeli.

SİSTEMLER ZORUNLU OLSUN

Şerit takip sistemi, yakın takip sistemi, sürücünün dikkatsiz yorgunluğunu algılayan direksiyon titreten sistemler otobüslerde zorunlu olmalı. Bagajda uyumaları isteniyorsa da cep telefonu ile oynamaları, sosyal medyada gezinmeleri engellenmeli ki bir nebze de olsun dinlenebilsinler.

Sektör, sürücü sivil havuzu oluşturup, şoförlerin kaza geçmişi, ceza geçmişi, alkol, uyuşturucu kullanımı, kırmızı ışık, hız ihlallerini içeren geçmişleri burada yer almalı ki işe alımlarda firmalar buna göre karar verebilsin. Firmalar iç denetim yapıp, her seyahat sonrası dijital takograf sistemini inceleyip, sürücünün hız, kırmızı ışık ihlali gibi hatalar görülsün; yaptırımlar uygulansın ki hatalar tekrarlanmasın.

OTOBÜSLER YENİLENMELİ

Teknoloji ilerlerken otobüs parkımız yenilenmeli. Bunun için Afrika, Kafkas, Balkan ülkelerine 5 yaşından büyük ikinci el otobüslerin ihracatı teşvik edilmeli; bu şekilde otobüsünü yenileyen firmalara KDV ve ÖTV indirimi getirilmeli. Böylece 2 sene içinde 65 bin otobüsümüzden 13 binini ortalama 50 bin Euro'dan ihraç ederek 6.5 milyar Euro da ihracat geliri elde edebiliriz. Bunun için bize ikinci el otobüs fuarı yeri tahsis edilmesini istiyoruz. Tüm bu taleplerimizi Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a ilettik."
Hürriyet
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