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Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı
Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Uşak-Ankara karayolu üzerinde havalimanı yakınlarında Göğem Köyü kavşağında yoldan çıkarak şarampole devrildi.
|10 Ağustos 2021 08:25
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