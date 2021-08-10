Doçentlikte, başvuru dönemi yeniden ikiye düşürüldü

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 10 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, Doçentlik Yönetmeliğinde önemli düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, geçtiğimiz yıl üç döneme çıkartılan doçentlik başvuruları yeniden iki döneme indirilmiştir. Anılan düzenleme önümüzdeki yıl yürürlüğe gireceği için adaylar 2022 yılında Mart ve Ekim ayları içerisinde doçentlik başvurusu yapabilecektir. 2021 yılının son doçentlik başvurusu ise Eylül ayı içerisinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca alınacaktır.

Öte yandan, doçentlik başvurusunda bulunup eser değerlendirme aşamasında başarısız sayılan, asgari başvuru şartlarını sağlamadığı veya etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle başvurusunun iptaline karar verilen adayların yargıya gitmesi halinde mahkeme kararı sonuçlanana kadar yeni başvuru yapamayacaklardır.

Ayrıca, jüri üyelerince adayın asgari koşulları taşımadığı gerekçesiyle başarısız bulunması ve Doçentlik Komisyonunca bu karar uygun bulunması halinde adayın başvurusu iptal edilmekle birlikte ilgililer müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvurabilecektir. Doçentlik Komisyonu adayın asgari başvuru koşullarını taşıdığını tespit etmesi halinde jüri üyesine/üyelerine "başarılı/başarısız" şeklinde rapor hazırlaması için ek süre verilecektir. Adayın "asgari başvuru şartlarını sağlamamıştır" görüşünde ısrar eden üye olması halinde yedek üye raporları değerlendirmeye alınacaktır.