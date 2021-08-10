Kazalar artınca obüslerde denetim arttı
|10 Ağustos 2021 08:32
|+Aa- Yazdır
Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre: Resmi ve sivil trafik polislerinin katıldığı uygulama sırasında otogar çıkışında durdurulan otobüsler titizlikle kontrol edildi.
24 SAATTE 9 SAAT KURALI
Otobüs şoförleri 24 saatte 9 saat araç kullanabiliyor. Bir seferde en uzun direksiyonda kalma süreleri ise 4.5 saat. Haftanın 6 günü çalışan bir şoför 24 saat izin yapmak zorunda. Kurala uymayan sürücülere 144 lira, araç sahiplerine 314 lira, firmalara ise 652 lira ceza kesiliyor. İstanbul'dan Diyarbakır gibi uzak mesafeye yolcu taşınan otobüsler 3 şoförle yola çıkmak zorunda.
OTOBÜSLERİN KARA KUTUSU
Denetimler kapsamında sürat veya kat edilen mesafe gibi bilgileri kaydetmek için otobüslere monte edilen takograf incelendi. Takograf cihazının yük taşıyan ve ağırlıkları 3 bin 500 kilogram üzeri olan kamyon, TIR ve kamyonet gibi araçlar ile 17'den fazla yolcu taşıyan otobüslerde kullanılması zorunlu. Takograf trafikte yapılan denetimlerde, trafik ekiplerine araçların hızı, kontrolü, sürücü dinlenme süreleri ve sürücünün kimlik bilgilerin tümünün yer aldığı bilgileri sunuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kamuda, aşısızlar 2 günde bir PCR testine tabi tutulacak
10 Ağustos 2021 09:00
|Doçentlikte, başvuru dönemi yeniden ikiye düşürüldü
10 Ağustos 2021 08:30
|İçişleri, Ohal Komisyonundan Kabul kararı alanları 8 aydır başlatmıyor
10 Ağustos 2021 00:03
|OGM: Ormanspor için iddia edilen rakam gerçeği yansıtmamaktadır
09 Ağustos 2021 23:51
|Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan siber saldırı açıklaması
09 Ağustos 2021 22:39
|Başkent yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla düşük riskli iller arasında
09 Ağustos 2021 21:07
|Ankara'da 3 ilçede ormanlık alana girişler yasaklandı
09 Ağustos 2021 20:59
|Bakan Koca: Türkiye aşılamada normaline dönüyor
09 Ağustos 2021 19:25
|THY, yangınlarla mücadele için iki helikopter kiraladı
09 Ağustos 2021 18:35
|Antalya'da sağlıkçıların yıllık izinleri iptal edildi
09 Ağustos 2021 16:00