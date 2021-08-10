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Kazalar artınca obüslerde denetim arttı

Türkiye'de son günlerde yaşanan otobüs kazaları sonrası şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetimler sıklaştırıldı.
10 Ağustos 2021 08:32
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Kazalar artınca obüslerde denetim arttı

Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre: Resmi ve sivil trafik polislerinin katıldığı uygulama sırasında otogar çıkışında durdurulan otobüsler titizlikle kontrol edildi.

24 SAATTE 9 SAAT KURALI

Otobüs şoförleri 24 saatte 9 saat araç kullanabiliyor. Bir seferde en uzun direksiyonda kalma süreleri ise 4.5 saat. Haftanın 6 günü çalışan bir şoför 24 saat izin yapmak zorunda. Kurala uymayan sürücülere 144 lira, araç sahiplerine 314 lira, firmalara ise 652 lira ceza kesiliyor. İstanbul'dan Diyarbakır gibi uzak mesafeye yolcu taşınan otobüsler 3 şoförle yola çıkmak zorunda.

OTOBÜSLERİN KARA KUTUSU

Denetimler kapsamında sürat veya kat edilen mesafe gibi bilgileri kaydetmek için otobüslere monte edilen takograf incelendi. Takograf cihazının yük taşıyan ve ağırlıkları 3 bin 500 kilogram üzeri olan kamyon, TIR ve kamyonet gibi araçlar ile 17'den fazla yolcu taşıyan otobüslerde kullanılması zorunlu. Takograf trafikte yapılan denetimlerde, trafik ekiplerine araçların hızı, kontrolü, sürücü dinlenme süreleri ve sürücünün kimlik bilgilerin tümünün yer aldığı bilgileri sunuyor.
Hürriyet
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