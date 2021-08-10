Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

KAMUDA, AŞISIZLAR 2 GÜNDE BİR PCR TESTİNE TABİ TUTULACAK 3 milyon 300 bin kamu çalışanının kapalı mekan çalışma düzenine geçişi sonrasında uygulanacak kurallar da ayrıca belirlenecek. Sosyal mekanlarda olduğu gibi bu çalışanlar için de ücretsiz PCR testinin zorunlu tutulacağı ve bu testlerin 2 günde bir tekrarlanacağı ifade ediliyor.