Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt-Bestler Dereler bölgesinde 3 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|10 Ağustos 2021 08:52
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando birliklerince operasyon düzenlendi.
Jandarma İHA/SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle yürütülen operasyonda 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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