Ankara'da FETÖ operasyonu: 4'ü eski emniyet müdürü 12 gözaltı
Ankara'da FETÖ operasyonu! 4'ü eski emniyet müdürü 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı
|10 Ağustos 2021 09:29
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terör örgütü FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 2'si 1. sınıf, 2'si 2. sınıf emniyet müdürü olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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