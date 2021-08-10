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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
10 Ağustos 2021 12:20
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.05 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,64008,6410
Avro10,132010,1330
Sterlin11,943012,0030
ANKARA
ABD Doları8,61008,6900
Avro10,092010,1720
Sterlin11,883012,0930
Anadolu Ajansı
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