Arazöz için parça yollayan esnafın kutuya bıraktığı not...
Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından arazöz aracı için, parça gönderen esnafın notunu paylaştı.
|10 Ağustos 2021 09:48
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Orman Genel Müdürlüğünün paylaşımı şu şekilde:
Arıza yapan arazözümüze parça yollayan bir esnafımızın kutuya bıraktığı not...
Başka bir firmamız da gelen parça ile bedelsiz olarak arazözümüzü onardı.
Biz bir olduğumuzda, birlik olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok.
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