1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Arazöz için parça yollayan esnafın kutuya bıraktığı not...

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından arazöz aracı için, parça gönderen esnafın notunu paylaştı.
10 Ağustos 2021 09:48
+Aa- Yazdır
Arazöz için parça yollayan esnafın kutuya bıraktığı not...

Orman Genel Müdürlüğünün paylaşımı şu şekilde:

Arıza yapan arazözümüze parça yollayan bir esnafımızın kutuya bıraktığı not...

Başka bir firmamız da gelen parça ile bedelsiz olarak arazözümüzü onardı.

Biz bir olduğumuzda, birlik olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Baraj gölüne düşen köpeği kurtarmaya çalışan kişi boğulma tehlikesi atlattı
10 Ağustos 2021 12:48		 Aşı ile ilgili yeni veri: Ölümcül vaka sıfıra yakın
10 Ağustos 2021 11:47
Olimpiyat şampiyonları nasıl ödüllendirilecek? Vergi verecekler mi?
10 Ağustos 2021 11:35		 Fotoğraf çektirirken dalgalara kapılan gencin cesedine ulaşıldı
10 Ağustos 2021 11:35
Türkiye'nin doğusunda nisan-haziran döneminde kuraklık etkili oldu
10 Ağustos 2021 11:18		 PTT emeklisi biriktirdiği 'antika' telefonları müzede sergilemek istiyor
10 Ağustos 2021 11:17
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Önlemler almak zorundayız!
10 Ağustos 2021 10:34		 Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
10 Ağustos 2021 10:16
En düşük 7.4 ph değere sahip sular tercih edilmeli
10 Ağustos 2021 10:11		 Uğur Şahin'den varyant açıklaması
10 Ağustos 2021 08:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:48 - Baraj gölüne düşen köpeği kurtarmaya çalışan kişi boğulma tehlikesi atlattı12:35 - Polisi gören tarihi eser kaçakçısı karı-koca, tarihi eserleri klozete attı12:25 - Arkadaşların tartışmasında kan aktı: 2 ölü12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:16 - Sinop'ta tescilli alanlarda dışında piknik yapılması yasaklandı12:14 - İskenderun Körfezi'nde bir gemide yangın çıktı
11:59 - MİT operasyonuyla getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay yargılanıyor11:47 - Aşı ile ilgili yeni veri: Ölümcül vaka sıfıra yakın11:47 - İHH, önce yangına su taşıdı, şimdi ise yaraları saracak11:43 - Sonradan boşalan okullar konusunda yönetici kadrolarına eklenir mi?11:41 - Yapılan son ankete göre Erdoğan, en yakın rakibine fark attı11:38 - Mardin'deki canlı bombanın hedefinde polis varmış
11:35 - Olimpiyat şampiyonları nasıl ödüllendirilecek? Vergi verecekler mi?11:35 - Fotoğraf çektirirken dalgalara kapılan gencin cesedine ulaşıldı11:34 - Ece Üner'in program tanıtımına tepki yağıyor!11:29 - 9 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklanan şüphelinin evi kurşunlandı11:25 - Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i çipli kimlik kartına geçti
11:23 - TOKİ 21 ilde 263 arsayı açık artırmayla satacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda, aşısızlar 2 günde bir PCR testine tabi tutulacak
Altın fiyatlarında sert düşüş! Uzmanlar nedenini açıkladı
Baraj altında kalan öğrencilere müjde! YÖK çalışma başlattı
Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı
İçişleri, Ohal Komisyonundan Kabul kararı alanları 8 aydır başlatmıyor
30 yıllık müdüre, 'memur statüsünden' emekli maaşı!
2 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik
Yapılan son ankete göre Erdoğan, en yakın rakibine fark attı
Olimpiyat şampiyonları nasıl ödüllendirilecek? Vergi verecekler mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mühendis ali arkadaşın hakkını vererek yapacağı meslekler 2
Bugün olanlar 2
Mola vermeden yazmak 1
34 dv 000 1
online durumu açmak 1
şu an çalan şarkı 1
dünyadaki aktif yanardağlar 1
En serin yaz 1
tabela 1
toplumsal obezite 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 1 İç denetçi alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 56 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adli Tıp Kurumu 23 personel alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam