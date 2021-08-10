1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

En düşük 7.4 ph değere sahip sular tercih edilmeli

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Ece Yiğit:- "Suyun ph değeri 7'nin altında olduğunda asidik, 7 olduğunda nötr, 7'nin üzerinde olduğunda bazik (alkali) diye tanımlanır. Alkali su hücre atıkları olan serbest radikallerin yani toksinlerin nötralize edilmesini ve vücuttan daha kolay atılmasını sağlar"
10 Ağustos 2021 10:11
+Aa- Yazdır
En düşük 7.4 ph değere sahip sular tercih edilmeli

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Ece Yiğit, "Hayatın temel yapıtaşı olarak bildiğimiz suya bilgi kirliliği karıştı. İçilen suyun temizliği ve güvenirliliğini sorgulamaya önce PH derecesinden başlanmalı, zayıflatıcı özellik içinse kalite ve miktara bakılmalı." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yiğit, sağlıklı ve kaliteli su tüketmek adına en düşük 7.4 ph değeri olan suların tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Yiğit, "Suyun ph değeri 7'nin altında olduğunda asidik, 7 olduğunda nötr, 7'nin üzerinde olduğunda bazik (alkali) diye tanımlanır. Alkali su hücre atıkları olan serbest radikallerin yani toksinlerin nötralize edilmesini ve vücuttan daha kolay atılmasını sağlar. Alkali suyun tek başına kilo verdirici bir etkisi bulunmamasına karşı ödem atmaya daha çok yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tek başına alkali su tüketimi ile kilo vermenin mümkün olmadığına dikkati çeken Yiğit, "Alkali suyun zayıflatıp zayıflatmadığı en çok merak edilen konulardan biri. Sırf kilo vermek adına tek başına alkali su tüketmek doğru değildir. Alkali su sadece zayıflamanıza yardımcı olur. Düzenli olarak egzersiz ile beraber dengeli beslenmezseniz sağlıklı kilo veremezsiniz." ifadelerini kullandı.

Suyu kaynatıp soğutularak içilmemesi gerektiğini vurgulayan Yiğit, bu yöntemin sudaki kalsiyum ve magnezyum olmak üzere çeşitli minerallerin çökmesine neden olarak mineral kaybına yol açtığını belirtti.

Yemeklerden yine 10-15 dakika sonra tüketilen su sindirimi kolaylaştırarak kabızlığı önlediğini belirten Yiğit, "Başlıca bu etkileri ile kilo vermede faydalıdır. Paketlenerek tüketime sunulmuş sular gerekli kontrollerden geçtikleri için güvenilirdirler ve kaynatılmalarına gerek yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Yiğit, şunları kaydetti:

"Su metabolizmayı hızlandırır. Yemeklerden 10-15 dakika önce tüketilen su tokluk hissi verir ve daha çabuk doymamızı sağlar. Yemeklerden yine 10-15 dakika sonra tüketilen su sindirimi kolaylaştırır, kabızlığı önler. Başlıca bu etkileri ile kilo vermede faydalıdır. Yalnızca tükettiğimiz su miktarı değil, kaliteli su tercihi de sağlığımız için önemli. Günde yaklaşık 2 ila 2.5 litre kadar su tüketmeliyiz. Yaz aylarında sıcaklık nedeni ile su kaybımız daha çok olduğundan bu miktarı 3 ila 3.5 litreye kadar çıkarabiliriz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Baraj gölüne düşen köpeği kurtarmaya çalışan kişi boğulma tehlikesi atlattı
10 Ağustos 2021 12:48		 Aşı ile ilgili yeni veri: Ölümcül vaka sıfıra yakın
10 Ağustos 2021 11:47
Olimpiyat şampiyonları nasıl ödüllendirilecek? Vergi verecekler mi?
10 Ağustos 2021 11:35		 Fotoğraf çektirirken dalgalara kapılan gencin cesedine ulaşıldı
10 Ağustos 2021 11:35
Türkiye'nin doğusunda nisan-haziran döneminde kuraklık etkili oldu
10 Ağustos 2021 11:18		 PTT emeklisi biriktirdiği 'antika' telefonları müzede sergilemek istiyor
10 Ağustos 2021 11:17
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Önlemler almak zorundayız!
10 Ağustos 2021 10:34		 Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
10 Ağustos 2021 10:16
Arazöz için parça yollayan esnafın kutuya bıraktığı not...
10 Ağustos 2021 09:48		 Uğur Şahin'den varyant açıklaması
10 Ağustos 2021 08:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:48 - Baraj gölüne düşen köpeği kurtarmaya çalışan kişi boğulma tehlikesi atlattı12:35 - Polisi gören tarihi eser kaçakçısı karı-koca, tarihi eserleri klozete attı12:25 - Arkadaşların tartışmasında kan aktı: 2 ölü12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:16 - Sinop'ta tescilli alanlarda dışında piknik yapılması yasaklandı12:14 - İskenderun Körfezi'nde bir gemide yangın çıktı
11:59 - MİT operasyonuyla getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay yargılanıyor11:47 - Aşı ile ilgili yeni veri: Ölümcül vaka sıfıra yakın11:47 - İHH, önce yangına su taşıdı, şimdi ise yaraları saracak11:43 - Sonradan boşalan okullar konusunda yönetici kadrolarına eklenir mi?11:41 - Yapılan son ankete göre Erdoğan, en yakın rakibine fark attı11:38 - Mardin'deki canlı bombanın hedefinde polis varmış
11:35 - Olimpiyat şampiyonları nasıl ödüllendirilecek? Vergi verecekler mi?11:35 - Fotoğraf çektirirken dalgalara kapılan gencin cesedine ulaşıldı11:34 - Ece Üner'in program tanıtımına tepki yağıyor!11:29 - 9 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklanan şüphelinin evi kurşunlandı11:25 - Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i çipli kimlik kartına geçti
11:23 - TOKİ 21 ilde 263 arsayı açık artırmayla satacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda, aşısızlar 2 günde bir PCR testine tabi tutulacak
Altın fiyatlarında sert düşüş! Uzmanlar nedenini açıkladı
Baraj altında kalan öğrencilere müjde! YÖK çalışma başlattı
Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı
İçişleri, Ohal Komisyonundan Kabul kararı alanları 8 aydır başlatmıyor
30 yıllık müdüre, 'memur statüsünden' emekli maaşı!
2 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik
Yapılan son ankete göre Erdoğan, en yakın rakibine fark attı
Olimpiyat şampiyonları nasıl ödüllendirilecek? Vergi verecekler mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 1
online durumu açmak 1
bitmeyen pil 2
trafik kazası 1
dünyadaki aktif yanardağlar 1
ve aşk özür dilemeli bütün yalnızlardan 3
ingiliz aksanı 1
En serin yaz 1
kararlılık 1
sözlükte yalnız kalmak 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 1 İç denetçi alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 56 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adli Tıp Kurumu 23 personel alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam