Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor
|10 Ağustos 2021 11:00
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 482 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,7 altında 480,9 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 482 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 794 lira, Cumhuriyet altını da 3.245 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.734 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, altının ons fiyatında 1.790 dolar desteğinin kırılmasıyla satış baskısının 1.680 dolar seviyelerinde karşılandığını belirterek, altının ons fiyatının yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi 1.730 dolar seviyelerinde dengelendiğini aktardı.
Teknik açıdan 1.760 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 1.725 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.
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