AB üyesi 6 ülke, iltica başvurusu reddedilen Afganları geri göndermek istiyor
|10 Ağustos 2021 11:06
|+Aa- Yazdır
Hollanda, Avusturya, Almanya, Belçika, Danimarka ve Yunanistan hükümetleri, sığınma başvuruları reddedilen ve tüm yasal yolları tüketen Afganistan vatandaşlarının ülkelerine iade edilmesini istiyor.
AB üyesi 6 ülkenin içişleri veya göç bakanları tarafından imzalanan mektupta, Afganistan'ın 2020'de AB'ye en fazla iltica başvurusu gelen ikinci ülke olduğu belirtilirken bu eğilimin devam etmesinden endişe duyulduğu kaydedildi.
Mektupta, sığınma başvuruları reddedilen Afganların geri gönderilmemesinin, iltica başvurusu yapacaklara "yanlış mesaj vereceği ve daha fazla iltica başvurusu gelmesine neden olacağı" vurgulandı.
Yaklaşık 4,6 milyon Afgan'ın yerlerinden edildiği ifade edilen mektupta, AB Komisyonu'na Afganistan ve çevresindeki ülkelerle iltica konusunda iş birliği yapması çağrısında bulunuldu.
AB ile Afganistan hükümeti arasında geri göndermeye ilişkin imzalanan 28 Nisan 2021 tarihli deklarasyona değinilen mektupta, geri iade sürecinin tek taraflı olarak durdurulmayacağına ve bu tür kararların ortaklaşa alınması gerektiğine dikkat çekildi.
- Mülteci dernekleri mektubu eleştirdi
Hollanda'da mültecilere destek veren Vluchtelingenwerk Nederland derneği, 6 AB ülkesinin mektubuna ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, iltica başvurusu reddedilen Afganistan vatandaşlarını ülkelerine geri göndermenin "çok tehlikeli bir kumar" olduğunu belirterek Hollanda'nın bu yöndeki isteğini eleştirdi.
Avrupa'da göç politikaları üzerine çalışan European Stability Initiative isimli araştırma merkezinin kurucusu Gerald Knaus, mektuba ilişkin Twitter'dan yayımladığı mesajında "Tarih kitaplarında yer alacak en utanç verici dış politika belgesi" ifadesini kullandı.
Mektuba tepki gösteren AB Parlamentosu Yeşiller Partisi üyesi Hannah Neumann, Twitter'dan "Almanya neden bu utanç verici mektubu imzaladı" açıklamasıyla, 6 ülkenin girişimine tepkisini gösterdi.
Afganistan Göç Bakanlığı, AB Komisyonu'na gönderdiği 8 Temmuz 2021 tarihli mektubunda iltica başvuruları reddedilen ve bu sebeple geri gönderilecek Afganistan vatandaşlarının geri alımını 3 aylık süre boyunca durdurduğunu açıklamıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Geçen yıl zarar eden BioNTech, bu yılın ikinci çeyreğinde kar açıkladı
09 Ağustos 2021 17:44
|BM İklim Değişikliği Paneli: İklim değişikliği yaygın, hızlı ve yoğun
09 Ağustos 2021 14:22
|Türk Prenses'in şatosu oldu, tapu kayıtlarına 'İstanbul' diye geçti
09 Ağustos 2021 08:38
|ABD, Türkiye'ye 2 yangın söndürme helikopteri gönderiyor
08 Ağustos 2021 23:14
|Diyanet'ten 'umre' açıklaması
08 Ağustos 2021 16:46
|NASA, ilanla gönüllü arıyor
08 Ağustos 2021 12:19
|Arabistan, umre ziyaretleri için aylık 2 milyon kişiyi kabul edecek
08 Ağustos 2021 07:29
|Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke
07 Ağustos 2021 21:04
|CNN aşı olmayan çalışanlarını işten kovdu
07 Ağustos 2021 07:28
|Türkiye'nin artan nüfuzu Fransa'nın canını yakıyor
07 Ağustos 2021 06:50