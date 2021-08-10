İlçe milli eğitim müdürü 5. defa görevden alındı

Selçuk ilçe milli eğitim müdürü Cezayir Bilekli bir kez daha görevden alındı. 1989 yılından meslek hayatına başlayan; öğretmenlik, okul müdür yardımcılığı ve müdürlüğü, Manisa Öğretmenevi A.S.O Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulunan Bilekli ilk olarak 2017 yılında görevden alındı. Davayı kazandıktan sonra 1 yıl içinde 3 defa görevden alınan Bilekli son olarak dün itibariyle bir kez daha görevden alındı ve Burdur İli Yeşilova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.

Bilekli görev yaptığı dönemde, Şirince köyünde altı yıl boyunca kapalı kalan köy okulunu; engelli bireylerin eğitim istihdamlarına yönelik uygulama birimi olarak eğitim için kullanıma açtı.

İlçe milli eğitim müdürünün 5. defa görevden alınmasına yönelik olarak Avukat Berivan Yaralı yaptığı açıklamada "Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönem içerisinde; özellikle Şirince köyünde altı yıl boyunca kapalı kalan köy okulunu; engelli bireylerin eğitim istihdamlarına yönelik uygulama birimi olarak eğitim için kullanıma açtığı bilinmektedir. Fatma Günay ortaokulu için eski yapının onarımının hayırsever tarafından yapılmasını sağlayarak, okula dört derslikli ek bina kazandırmıştır. Ayrıca, Arvalya mevkiinde yer alan 31 dönümlük Milli Emlak'a ait alanın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisini sağlamış; bu alana pansiyonlu spor lisesi yapılabilmesi için çalışmalar yürüttüğü bilinmektedir. İlçedeki tüm okullara şehitlerimiz adına hayırseverler tarafından kütüphaneler yaptırtarak eğitimde kütüphane bilincinin oluşmasına katkı sağlamıştır. Ayrıca göreve geldiği dönemde kapanış dilekçesi verilmiş olan Öğretmenevini şahsi gayretleri ile kapanmaktan kurtararak ilçeye 70 yataklı yeni bir öğretmenevi kazandırmıştır. Son mahkeme kararı ile göreve döndüğünde yine hayırseverlerin bulunmasına öncülük ederek Halk eğitim merkezine ek bina yapılması için ilgili hayırsever ile karşılıklı protokol yaparak, ek bina inşaatı için gerekli çalışmaları yürütmekteydi. Eğitim camiası, Selçuk haklı öğretmen ve öğrenciler tarafından ilçede çok sevilen ve takdir gören müdürün görevden haksız, hukuksuz ve adil olmayan bir tutumla alınması üzüntü ile karşılanmıştır. Bu hususun; bir takım siyasi ego ve kişisel ihtiraslarını hizmet anlayışına değil, çalışan ve hizmet üreten insanları harcamaya adayan birkaç kendini bilmez siyasi kişiler tarafından baskı kurularak yapıldığı herkes tarafından bilinmektedir. Bir adalet savunucusu olarak; umarım adaletin göz göre göre çiğnendiği mahkeme kararlarının hiçe sayıldığı bu durum; duyarlı, hakkı ve adaleti savunan mahkeme kararlarına saygı duyan devlet yetkilileri tarafından düzeltilir. Ayrıca, usulsüz şekilde yapılan atamalar neticesinde meydana gelen kamu zararının önüne geçilmesi gerekir. Hizmet eden insanlar kolay kolay harcanmamalıdır." dedi.