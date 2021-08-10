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9 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklanan şüphelinin evi kurşunlandı

İstanbul Bağcılar'da 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan yabancı uyruklu A.M.'nin yaşadığı ev kurşunlandı. Motosikletle sokağa gelen 2 kişi, 2 el ateş ettikten sonra kaçarken, polis evde ve sokakta inceleme yaptı.
10 Ağustos 2021 11:29
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9 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklanan şüphelinin evi kurşunlandı

Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde önceki gün yaşanan olayda, iddiaya göre sokaktaki apartmanın bodrum katında yaşayan 4 yabancı uyrukludan birisi, bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki E.B. isimli kız çocuğunu taciz etti.

Taciz olayının duyulmasının ardından mahalle ayağa kalktı. Olay yerine gelen polis ekipleri evde bulunan 17 yaşındaki yabancı uyruklu A.M.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, "

Çocuğa cinsel taciz"

suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli A.M.'nin yaşadığı ev gece yarısı kurşunlandı. Saat 02.00 sıralarında motosikletle sokağa gelen iki kişi, evin penceresine doğru 2 el ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine sokağa polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve sokakta inceleme yaptı.

İhlas Haber Ajansı
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