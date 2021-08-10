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Mardin'deki canlı bombanın hedefinde polis varmış

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin şüphe üzerine durdurmak isterken üzerindeki bombayı patlatmaya çalışınca etkisiz hale getirdiği Suriye uyruklu teröristin hedefinde polislerin olduğu öğrenildi.
10 Ağustos 2021 11:38
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Mardin'deki canlı bombanın hedefinde polis varmış

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Şüpheli, polisin 'dur' ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen onlara doğru koşup, üzerindeki bombayı patlatmaya çalıştı. Şüpheli, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Suriye'de PKK/YPG kamplarında bomba eğitimi aldığı, terör örgütü adına ses getirici eylem yapmak üzerine Türkiye'ye gönderildiği değerlendirilen Ali Burhan (28) isimli Suriye Kamışlı nüfusuna kayıtlı teröristin ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi. Bazı kişilerin teröriste yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilirken, polisin Mardin ve ilçelerinde terör örgütü ile bağlantısı olan kişileri yakalamak için nokta operasyonları sürüyor. Teröristin üzerindeki 2,5 kilogram patlayıcının C-4'le güçlendirilmiş el yapımı bomba olduğu belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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