Yapılan son ankete göre Erdoğan, en yakın rakibine fark attı
|10 Ağustos 2021 11:41
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Türkiye'nin kamuoyunda seçim tartışmaları devam ediyor..
Muhalefetin ısrarla talep ettiği erken seçim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını söyleyerek tartışmaları noktalamıştı.
Partiler 2023 için seçim çalışmalarına başlarken, anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor.
AÇIK UÇLU ANKET
Son olarak Optimar Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2021 anketini gerçekleştirdi.
CNN Türk'ün canlı yayınına katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, burada Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını açıkladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİRVEDE
Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 41,7 ile birinci çıkarken, adaylık için ismi konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 7,7'de kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 7 puan fark attı.
AYRINTILI RAKAMLAR
Recep Tayyip Erdoğan: 41,7
Mansur Yavaş: 14,7
Ekrem İmamoğlu: 8,2
Kemal Kılıçdaroğlu: 7,7
Meral Akşener: 5,9
Selahattin Demirtaş: 5,4
Abdullah Gül: 1,1
Ali Babacan: 0,08
Diğer: 14,5
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