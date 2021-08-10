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Yapılan son ankete göre Erdoğan, en yakın rakibine fark attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 41,7 ile birinci çıktığı ankette, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 7,7 oy aldı.
10 Ağustos 2021 11:41
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Yapılan son ankete göre Erdoğan, en yakın rakibine fark attı

Türkiye'nin kamuoyunda seçim tartışmaları devam ediyor..

Muhalefetin ısrarla talep ettiği erken seçim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını söyleyerek tartışmaları noktalamıştı.

Partiler 2023 için seçim çalışmalarına başlarken, anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor.

AÇIK UÇLU ANKET

Son olarak Optimar Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2021 anketini gerçekleştirdi.

CNN Türk'ün canlı yayınına katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, burada Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİRVEDE

Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 41,7 ile birinci çıkarken, adaylık için ismi konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 7,7'de kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 7 puan fark attı.

AYRINTILI RAKAMLAR

Recep Tayyip Erdoğan: 41,7

Mansur Yavaş: 14,7

Ekrem İmamoğlu: 8,2

Kemal Kılıçdaroğlu: 7,7

Meral Akşener: 5,9

Selahattin Demirtaş: 5,4

Abdullah Gül: 1,1

Ali Babacan: 0,08

Diğer: 14,5
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